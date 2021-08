​Netflix maakt docu-serie over SpaceX-lancering

De documentaires op Netflix zijn vaak enorm interessant. Denk aan Rotten, Explained en de vele crimi-docu’s die de streamingdienst telt. Dat is echter niet de enige reden om enthousiast te worden van de net aangekondigde documentairereeks, want dat is ook het onderwerp: SpaceX.



Countdown: Inspiration4 Mission to Space

Hoewel Elon Musk vrij open is over veel dingen die met SpaceX te maken hebben, zijn toch veel dingen waarvan we ons afvragen: hoe zit nou dan precies. Gelukkig krijgen we in Countdown: Inspiration4 Mission to Space. Dat is geen tikfout: half september wordt de missie Inspiration4 gestart met alleen burgers aan boord.

Netflix is van plan in de aanloop naar de missie vier afleveringen van de docu uit te zenden en één na de lancering. Je ziet hoe de astronauten worden getraind en wat er allemaal nodig is om deze mensen de ruimte in te krijgen. Een vrij unieke situatie, want het is voor het eerst dat Netflix een documentaireserie maakt waarin een evenement bijna real-time wordt besproken. We weten niet of we dat helemaal met Netflix eens zijn: er zijn ook Explained-afleveringen over het coronavirus, maar kijken we echt naar evenementen, dan zou de streamingdienst best eens gelijk kunnen hebben.