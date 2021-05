Michael Jordan zit ook in Space Jam

UPDATE 14 mei - Hij mag dan niet de hoofdrol spelen, Michael Jordan is wel degelijk op het witte doek te zien in de nieuwe film Space Jam. Jordan is als nummer 23 vooral groot geworden als basketbalspeler voor de Chicago Bulls. Hij zat echter ook in de eerste Space Jam-film, waarin Bugs Bunny het erg goed leek te kunnen vinden met de basketballegende. Dat die relatie wederzijds is, blijkt nu Jordan terugkeert naar de filmfranchise. Michael Jordan te zien in Space Jam Tenminste, helemaal terug zoals je verwacht is de man niet. Acteur Don Cheadle (die AI-G Rhythm speelt in de film) heeft tegen Access Hollywood gezegd dat Jordan ook op een bepaalde manier in de film voorkomt. Helaas is dat ook alles wat hij kon onthullen: “Michael Jordan zit in de film, maar niet op de manier die je zou verwachten.” Zou hij een schurk spelen? Een CGI-figuur? Is hij alleen te horen? Komt er alleen een oud fragment voorbij? Het is allemaal nog één groot vraagteken. Hoe dan ook, er is sowieso een mooie cast gevormd voor de film. Sonequa Martin-Green speelt Kamiyah James, Cedric Joe speelt Dom James, Ceyair J Wright is Darius James en Harper Leigh Alexander is Xosha James. Kortom: het hele gezin van LeBron James zit erin, met LeBron zelf als enige ‘originele’ James. Bovendien sluit Zendaya aan om de stem van Lola Bunny te doen.

Wil je (alvast) meer zien van Michael? Dat kan, kijk dan The Last Dance op Netflix, waarin je alles te weten komt over de basketbalcarrière van Jordan bij de Bulls. Hij wordt er zelf ook in geïnterviewd en de geweldige Dennis Rodman komt veelvuldig aan bod. Overigens is Jordan de laatste tijd niet alleen maar bezig met basketbal-gerelateerde jobs. Hij is samen met Denny Hamlin een raceteam gestart in de NASCAR, met Bubba Wallace aan het stuur. En hij houdt er dus ook een kleine acteercarrière op na. Het wordt hopelijk fantastisch om de sympathieke basketballer weer naast Bugs te zien.

ORIGINELE ARTIKEL 4 april - Space Jam is 25 jaar oud. De film waarin de ‘dream team’ het moest opnemen tegen ‘de mean team’ in een Mary Poppins-achtige animatiestijl was een enorme hit. We zijn nu toe aan de opvolger, waarin niet basketballegende Michael Jordan de hoofdrol speelt, maar huidige basketbalheld LeBron James.

Space Jam Space Jam was in de jaren 90 een enorme hit. Niet alleen het liedje I Believe I Can Fly van de inmiddels aan lager wal geraakte RnB-artiest R Kelly maakte deze film groot, ook de film zelf was geweldig. De Looney Tunes hadden er een rol in, er was een geweldige combinatie te zien van tekenfilm en live action én de film was ook echt grappig. De eerste film had een budget van 80 miljoen dollar en bracht maar liefst 230 miljoen dollar op in de box office. Dat productiebudget is tweemaal zo hoog en met een reden: er moet veel meer geanimeerd worden. Dat is meteen de reden waarom je de trailer van de tweede editie van de familiebasketbalfilm echt moet zien.

Van tekenfilm naar CGI Die Mary Poppins-achtige combinatie van getekend en echt is namelijk wel voorbij. In een wereld waarin alles met de computer wordt gemaakt, is zelfs Bugs Bunny niet meer een tweedimensionale, grijze, egale vlek met zwarte randjes. Hij is een harig 3D-beest geworden dat op zijn stem na bijna niet meer herkenbaar is als Bugs. Hetzelfde geldt voor de andere Looney Tunes. Het is nogal een omschakeling met het Space Jam dat we kennen uit de 90’s. De muziek is anders, het ziet er anders uit en de hele feel van Space Jam is weg. Is dat erg? Voor mensen met een groot nostalgisch hart zeker, maar aan de andere kant is het logisch dat Warner Bros deze film moet plaatsen in een moderne context. De bijtitel is dus duidelijk niet voor niets ‘A New Legacy’. Het idee is nog steeds hetzelfde: een beroemde basketballer moet om iets gedaan te krijgen de sterren van de hemel dunken en krijgt daarbij hulp van een stel cartoonpersonages. Kijk en wat je er zelf van vindt, de nieuwe trailer van de nieuwe Space Jam:

Spacejam.com Meer slecht nieuws voor de mensen die graag terugdenken aan vroeger: de site spacejam.com was al sinds 1996 een soort tijdscapsule die je zelfs een paar jaar terug nog kon bekijken om te zien hoe slecht internetwebsites er in die tijd uitzagen. Nu is de website geüpdate. Er gloort echter hoop aan de horizon, want als je naar spacejam.com/1996 gaat, dan zie je alsnog de oude website in al zijn glorie. Gelukkig maar. Space Jam: A New Legacy verschijnt op 16 juli 2021 in de bioscoop en op HBO Max (wat waarschijnlijk tegen die tijd nog niet in Nederland beschikbaar is).