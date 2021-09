De ruimte wordt zo langzamerhand een Michael Bay-film

Met zoveel ruimtetoerisme dat eraan zit te komen, lijkt de ruimte commerciëler dan ooit. Dat zit hem niet alleen in de kaartverkoop (die blijkbaar als een speer gaat). De vercommercialisering van de ruimte zien we ook terug in ruimtesouvenirs en product placement. Wordt de ruimte zometeen een plek die we met bepaalde merken gaan associëren? En dan bedoelen we niet SpaceX, NASA en ESA…

Product placement Iedereen die wel eens een Michael Bay-film heeft gezien weet het, veel films maken gebruik van product placement. Je ziet het ook in Goede Tijden, Slechte Tijden en zelfs in heel veel YouTube-video’s. Product placement (wat in Nederland ook wel sluikreclame wordt genoemd) betekent dat je zorgt dat een bepaald product of een bepaald merk te zien is op beelden. De Inspiration4-missie was weliswaar voor het goede doel en was er, zoals de naam al zegt, vooral om inspiratie te bieden aan iedereen die er ook van droomt om ooit de ruimte in te gaan, het inspireerde ook op andere gebieden. De crew, wetende dat er veel mensen naar de stream zouden kijken, hebben ook producten meegekregen en deden zwaar gesponsorde activiteiten. Sterker nog, er zijn zelfs producten van aarde mee naar de ruimte genomen en weer veilig geland, die dan voor een gigantisch bedrag kunnen worden verkocht. Puur en alleen omdat ze in de ruimte zijn geweest.

IWC-spacehorloge We noemen een aantal IWC-horloges, maar ook raketknuffels van de Netflix-serie Space Racers. Netflix had sowieso een flinke vinger in de pap, gezien de documentaire die het maakte rondom de lancering. Ook aan boord? Een ukulele van Martin Guitar 2.000 dollar. Er is zelfs een biermaker genaamd Sam Adams die besloot 66 pond hop mee te nemen en er eenmaal op aarde ‘ruimtebier’ van te brouwen. Kan het gekker? Ja hoor. Wat dacht je van een aantal NFT’s die op iPhones stonden, waaronder een exclusief Kings of Leon-nummer dat daarmee de eerste muziek-NFT is die ooit in de ruimte is afgespeeld. Het moge duidelijk zijn, ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ zal niet snel de slogan worden van ruimtetoerisme. Je kunt nog tot november op die objecten bieden, dus mocht je interesse hebben, dan kun je er tenminste een kinderziekenhuis blij door maken.

Het goede doel Nu was dat allemaal met als doel om geld op te halen voor het St. Jude-kinderziekenhuis, maar dat kan in de toekomst natuurlijk ook gewoon voor winst zijn. Alle ruimte-evenementen worden flink gestreamd en als de hele wereld naar iets kijkt, dan is het logisch dat mensen daar nog meer geld mee willen verdienen. Zeker nu de ruimte minder in ‘overheidshanden’ ligt zoals bij ESA en NASA, en steeds meer in handen van commerciële partijen als SpaceX, Blue Origin en Virgin Galactic. NASA doet ook wel eens commerciële dingen, maar de meeste items van NASA eindigen in een museum. Echter heeft bijvoorbeeld Estsée Lauder het voor elkaar gekregen om een gezichtsserum te fotograferen in gewichtsloze toestand en werd er op het ISS een Adidas-bal ‘getest’. Het Russische ruimtebedrijf Roscosmos is daar overigens zelfs al langer mee bezig: Pizza Hut, Pepsi, en melk zijn door het bedrijf van heel wat promotie voorzien.

Transformers Op dit moment blijft dat gelukkig nog bij het vervoeren van mensen die iets van een bepaald merk bij zich hebben, maar wat als we straks naast die ene Tesla die ergens in de ruimte zweeft nog meer objecten in het heelal stoppen? Wordt de ruimte straks een soort extra uithangbord voor aarde? Dat zal vast zo’n vaart niet lopen, mede omdat het vervuilend is. De ruimteritjes zijn dat echter zeker sinds vorige week dus wel. Misschien gaat SpaceX wel cargoritjes uitvoeren met alleen maar producten aan boord die niet naar ISS moeten, maar gewoon even in de ruimte moeten zijn geweest… Wordt de ruimte echt zoals Transformers, die niet geheel toevallig ook uit de ruimte komen? De tijd, en vooral het ruimtetoerisme, zal het ons leren.