​Hoe gewild zijn commerciële ruimtereisjes eigenlijk?

Hoeveel miljardair Jared Isaacman precies betaalde voor zijn SpaceX Inspiration4-vlucht vorige week, dat is onbekend, maar dat is waarschijnlijk rond de 40 miljoen dollar per plaats geweest. Daarvoor ben je wel drie dagen in de ruimte, in tegenstelling tot de tien minuten van Jeff Bezos’ Blue Origin en Richard Bransons Virgin Galactic. Overigens zijn die laatste twee wel veel goedkoper: Virgin kost 380.000 euro en Blue Origins laatst bekende ticketprijs was 28 miljoen dollar.

Nu Inspiration4 weer veilig en wel geland is, blijken mensen wel vertrouwen te hebben in SpaceX. De senior director Human Spaceflight Programs voor SpaceX, Benji Reed, zegt: “De hoeveelheid mensen die ons nu benaderen voor tickets is enorm toegenomen. Er is gigantisch veel interesse voor zowel Dragons als Starships.”

SpaceX

De interesse is nu al groot, terwijl de verwachting is dat ruimtereisjes steeds goedkoper worden. Dat onderschrijft ook Reed in zijn call met investeerders. “Als je naar de historie van SpaceX kijkt, dan zie je dat we de kosten al hebben verlaagd. Als je kijkt wat het voor ons kost om de NASA-missies te servicen. dan proberen we de kosten te verlagen. Tegelijkertijd doen we dingen die anderen nooit eerder deden, maar we moeten de focus houden op het verlagen van de kosten.”

Op de vraag hoe gewild ruimtereisjes nu precies zijn, dat is niet in aantallen uit te drukken. Al heeft Jeff Bezos er met zijn Blue Origin wel een soort aantal aan gehangen: hij liet in juli weten dat de kaartverkoop naar de ruimte al rond de 100 miljoen dollar ligt. Hij zegt dat de vraag naar ruimtekaartjes heel, heel hoog is. Aan de andere kant weten we niet wat een kaartje kost, dus of dat 20 miljoen, 2 miljoen of 2 ton is, dat weten we niet. In dat opzicht zegt 100 miljoen niet zoveel, maar het moge wel duidelijk zijn dat er meerdere rijke mensen zijn opgestaan die deze levensveranderende ervaring ook willen hebben.