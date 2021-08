​Virgin Galactic verdubbelt z’n ticketprijs naar de ruimte

Richard Branson is na zijn geslaagde vlucht naar de ruimte en terug helemaal overtuigd van zijn Virgin Galactic. Zo overtuigd, dat hij meent dat hij de tickets best kan verdubbelen in prijs. Je betaalt voor een retourtje naar de ruimterand nu 450.000 dollar, in plaats van 225.000 dollar. Een flink bedrag (380.000 euro) voor minder dan een half uur plezier, al is het wel een onvergetelijke reis.

Die ruimtereis van Branson laatst was -natuurlijk behalve een ‘hoe groot is jouw tv’-meting met Jeff Bezos- bedoeld om te testen of dit soort toeristische reisjes veilig en wel konden plaatsvinden. Prima, maar het idee dat Virgin Galactic alleen al 400 ruimtevluchten à 4 passagiers per rit per jaar wil uitvoeren, dat laat milieubeschermers schrikken. De uitstoot van zo’n lancering is enorm. Normaliter worden ruimteprojecten gedaan met onderzoeksdoelen, maar nu het gaat om entertainment, verandert de focus van milieugroepen.

De eerste 600 tickets voor Virgin Galactics commerciële ruimtereizen zijn al verkocht, maar nu is er een nieuwe verkoopronde gestart. Helemaal uniek ben je dus niet door deze toeristische trip te maken. Ook klinkt er kritiek: we zijn allemaal ons best aan het doen met minder vlees eten, niet roken, de auto vaker laten staan, terwijl er in Amerika een stel miljardairs in één keer bijna al die goede initiatieven teniet doet door dit soort entertainmentwaardige maar ook nutteloze ruimtereisjes te organiseren.

Virgin Galactic lijkt zich er weinig van aan te trekken. Het zegt: “We kijken ernaar uit om het wonder van ruimtevaart toegankelijk te maken voor een breed publiek. We openen een deur naar een volledig nieuwe consumenten-ervaring.” Aan de andere kant: Virgin is er duidelijk over. Blue Origin (Bezos) heeft als doel om de mensheid zich ook echt te laten huisvesten op een andere planeet. Iets wat SpaceX ook als doel heeft, maar dat zet iets meer stappen om daadwerkelijk te ruimtereizen, in plaats van een teentje in het water te doen.

Naast discussies over duurzaamheid, zijn er ook andere kwesties die de tongen losmaken. Zo heeft Bezos laatst gezorgd dat de ‘oudste astronaut’ en de ‘jongste astronaut’ de ruimte ingingen. De jongste is zelfs een Nederlander, wat hem de vierde Nederlandse astronaut maakt die in de ruimte was. Echter hebben de inzittenden alleen even gewichtsloosheid gevoeld en zijn ze bijvoorbeeld niet in de baan om de aarde geweest. Hierdoor betwijfelen mensen of we ze wel echt astronaut moeten noemen.