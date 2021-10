Bezos wil een bedrijvenpark in de ruimte bouwen

De ruimtevaartorganisatie van Jef Bezos, Blue Origin, heeft plannen voor de bouw van een bedrijvenpark in de ruimte. Het ruimtestation, Orbital Reef genaamd, moet ergens tussen 2025 en 2030 klaar zijn voor gebruik. Blue Origin wil de realisatie van het ruimtestation in samenwerking met meerdere ruimtevaartbedrijven uitvoeren. De belangrijkste partner is Sierra Space. Dat is een dochteronderneming van de Sierra Nevada Corporation, een lucht en ruimtevaart aannemer. Andere partners in het project die genoemd worden zijn Boeing, Redwire Space en Genesis Engineering.

Werken en ontspannen in de ruimte

Uiteindelijk moet Orbital Reef geschikt zijn voor, zoals Bezos het noemt, ‘gemengd gebruik’. Naast bedrijven zal er ook plaats zijn voor ruimtetoeristen. In totaal kunnen er op enig moment maximaal 10 personen in het ruimtestation verblijven. Daarmee zal het nieuwe ruimtestation, qua capaciteit, vergelijkbaar zijn met het huidige ISS.

De onderdelen van het Orbital Reef ruimtestation zullen door Blue Origins New Glenn raket naar hun bestemming gebracht worden. Voor het transport van vracht en bemanning wordt onder andere de Dream Chaser van Redwire ingezet. Dat bedrijf zal het ruimtestation daarnaast ook gaan gebruiken voor onderzoek, de ontwikkeling en productie van microzwaartekracht, zo meldt CNBC. Genesis Engineering gaat onder andere haar alternatieve ruimtepak, de zogenoemde ‘Single Person Spacecraft’, leveren.