​Raspberry Pi de ruimte in: naar het International Space Station

Het is een project van de European Space Agency (ESA) en Raspberry Pi Foundation genaamd Astro Pi. Het project is geheel ontwikkeld om basisschoolkinderen te interesseren in exacte vakken, zoals wetenschap, wiskunde en technologie. Het project duurt nog tot 18 maart en het idee is dat de astronauten straks een boodschap kunnen lezen van de kinderen, die ze erop hebben geprogrammeerd. Misschien een beetje omslachtig, aangezien er gewoon Wifi op het ISS is, maar toch: het is goed om kinderen klaar te stomen voor een STEM-carrière.

Veel toepassingen op ISS

We zijn benieuwd of Raspberry Pi toch op het ISS blijft: het kan immers voor allerlei zaken worden ingezet. Veel mensen laten zich afschrikken door zijn printplaat-uiterlijk, maar uiteindelijk kent het apparaat veel toepassingen die lang niet allemaal zo ingewikkeld zijn. Er zijn mensen die er gameconsoles mee hebben gebouwd, slimme spiegels, 3D-printers en zelfs vertaalmachines. Ook is het iemand gelukt om een Raspberry Pi te laten werken als zonnecel.

Dat zijn wel verregaande projecten. De meeste mensen die beginnen met een Raspberry Pi doen dat door er een knop aan toe te voegen, ledjes mee aan en uit te schakelen of er een digitaal fotolijstje mee te bouwen. Een Raspberry Pi kost ongeveer 40 euro, maar het is heel erg afhankelijk van welk type je koopt hoeveel je moet neertellen voor je techgadget. Het is in ieder geval een leuk kerstcadeau waar je zeker in deze tijden dat er niks kan en mag toch heel veel vermaak uit kunt halen. En wie weet een handige toepassing om je huis slimmer te maken.