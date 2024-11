Zo voorkom je dat je e-bike voor brand zorgt

Wat verder belangrijk is, dat is dat je de accu liever niet in huis oplaadt. Daar is het schuurtje weer: doe het lekker daar. Dat is een aparte ‘kamer’ die niet zo eenvoudig overslaat op andere plekken. Voorzie je schuur (of als je die niet hebt, de kamer waarin je oplaadt) van een rookmelder, zodat je snel gealarmeerd wordt als er problemen zijn. Maar, misschien nog wel het allerbelangrijkst: zorg dat je een oplader gebruikt van de fabrikant, die ook bedoeld is voor jouw e-bike. Dat is uiteindelijk waar het het vaakst verkeerd gaat: er worden goedkope laders gebruikt die niet goed in elkaar zitten.

Wees goed voor je accu

Het is niet voor niets dat scholen speciale oplaadplekken introduceren met brandveilige kasten of leerlingen verbieden de accu’s mee naar binnen te nemen: het risico is aanzienlijk en vooral is het heel moeilijk om zo’n brand te blussen. Reden te meer om te kiezen voor een veiligere plek om de accu te bewaren of op te laden. Het bekende filmpje van een man die met een accu een lift instapt, waarna deze accu ontploft is, is waarschijnlijk niet wat je denkt. Het is niet zo dat wanneer je met je accu loopt, dit willekeurig zomaar kan gebeuren. Dan zouden er immers aanzienlijk meer waarschuwingen en regels aan deze dingen verbonden zijn. Waarschijnlijk is de accu die hij vastheeft een keer goed gevallen. De man zou hebben gemerkt dat de batterij heel heet werd bij het opladen, waarna hij hem mee naar buiten wilde nemen om het te laten afkoelen. Dat redde de batterij echter niet, die waarschijnlijk van slechte kwaliteit was.

Laat je accu niet vallen, laadt hem niet op met een niet-officiële oplader en zorg dat de accu het liefst niet in je huis ligt. Dat zijn de drie belangrijkste factoren. Daarnaast kun je de accu/fiets beter niet in de brandende zon zetten. Zo voorkom je dat je een van de 5 procent bent bij wie de woningbrand werd veroorzaakt door accu’s. En als het wel gebeurt: bel dan meteen de brandweer en probeer verder niets te doen: een brand als deze is erg gevaarlijk en onvoorspelbaar.