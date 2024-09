5 positieve dingen aan fatbikes

Fatbikes hebben een berucht imago. Worden ze niet massaal gestolen, dan worden ze wel in verband gebracht met ernstige ongelukken. Toch maakt dat ze bij sommige mensen juist alleen maar aantrekkelijker. Misschien niet helemaal om de goede redenen, terwijl er wel heel veel positieve dingen zijn aan de fatbike.

1. Mensen fietsen vaker met het licht aan

Al dat gehannes vroeger met die kleine lampjes van de Action of de Hema, die altijd precies op zijn als je van de kroeg naar huis wil fietsen. Het voordeel van een fatbike (al hebben veel e-bikes dit ook) is dat je met je duim een knopje op het stuur kunt indrukken om meteen je voor- en achterlicht aan te zetten. Bovendien zijn het vaak geen kleine lampjes, dus ben je niet alleen goed te zien voor ander verkeer, maar zie je ook zelf beter waar je fietst.

2. De fiets wordt weer eerder gepakt

Waar je vooral in stedelijke gebieden als kind eerder met de tram of bus zou gaan naar school of vriendjes, is de fatbike een zodanig populair apparaat dat het ervoor zorgt dat mensen eerder de fiets pakken, zeker jongeren. Hoewel veel mensen de fietsen ook wel volop aanzetten tijdens het fietsen, beweeg je wel je benen om te trappen. Plus: je komt buiten en buitenlucht is goed voor de mens. En een beetje zon op je kop is ook niet slecht.

Over de #fatbike: leuk artikel. Vergéét de pubers en zo, die ze NU luidruchtig gebruiken. Vooral ouderen/‘#oudjes’ die nu té gemakkelijk van hun gewone #fiets, #e_bike e.d. (om)#vallen, kunnen er veel plezier van hebben. ‘Voetjes snel op de vloer’! pic.twitter.com/8SUStzkAVt — Harald vanHasselt (@HarryNwd) July 20, 2024

3. Je hebt minder snel een lekke band

Het is één van de dingen die je het eerst leert met Verzorging op school: hoe plak je een fietsband? Met een fatbike is die vaardigheid een stuk minder belangrijk. Je krijgt aanzienlijk minder snel een lekke band met deze dikte. Fair enough, heb je eenmaal wel een lekke band, dan is dat wel duurder of wat moeilijker om te fiksen dan op een gewone fiets, maar het komt niet zo razendsnel voor als bij de gewone fiets of e-bike.

4. Ze zitten lekker

Een fietszadel is vaak toch wat hard, ook als je er eentje hebt met veel gel erin en een bontje erop. Je zit hoger en dat kan je voorkeur zijn, maar een fatbike heeft natuurlijk een heel ander zadel: het is lekker lang, dus je kunt zelf kiezen of je meer naar voren of juist naar achteren zit. Vaak zijn ze goed gestoffeerd en kun je dus lekker comfortabel zitten.

5. Ze zien er tof uit

Je zou het door zijn beruchte imago bijna vergeten, maar fatbikes zien er wel heel tof uit. Je hebt varianten die lijken op een oude brommer, je hebt ze die wat wat meer urban zijn, of juist heel industrieel. Er zijn veel verschillen te ontdekken en er zijn bovendien meerdere Nederlandse bedrijven die ze maken (vaak wel met deels Chinese onderdelen, dus stel daar wel vragen over als je interesse hebt in een heel Hollandse tweewieler). Er zijn veel verschillen in uiterlijk tussen de verschillende fatbikes en ze zien er net even wat spannender uit dan veel gewone e-bikes. En, nog een pluspuntje: ze zijn vaak erg stevig, waardoor ze ook wel tegen een stootje kunnen. Pas wel op met vallen: de batterij is minder blij als die op de grond belandt en kan hierdoor een soort kortsluiting krijgen.

Iedere e-bike/fatbike/etc die een benzinescooter vervangt is pure winst qua uitstoot van stank en lawaai.

Auto's vervangen is helemaal mooie bonus.

Laat boomers maar zeuren over de jeugd die niet wil fietsen @EricChrSmit 😉 — Richard Jong (@richard_jong) May 10, 2022

Er zijn zeker positieve kanten te melden aan de fatbike, al moeten we zeker met elkaar blijven praten over de risico’s van opvoeren, van jonge mensen die erop rijden. De politiek gaat er in ieder geval in september verder over in discussie, om misschien wel een minimumleeftijd of een helmplicht in te stellen voor dit type fietsen.