Fatbike V20Pro is illegaal op de Nederlandse weg

Heb je een fatbike gekocht? Je bent overduidelijk niet de enige: het wemelt de laatste tijd van de fatbikes: zelfs op onze redactie zijn er redacteurs met zo’n fiets. Gelukkig geen V20Pro, want dit is een illegaal apparaat. De fatbike is namelijk eigenlijk een brommer.

V20Pro

Dat komt door meerdere factoren. Het apparaat wordt ten eerste al geleverd met een veel te hoog vermogen, waarbij het ook nog eens kinderlijk eenvoudig blijkt te zijn om de tweewieler op te voeren. Dat vraagt om problemen, want onze Nederlandse steden zijn zeker niet altijd gemaakt voor fietsen die zo snel zijn, en het is ook nog eens heel moeilijk voor automobilisten om rekening mee te houden, zeker omdat fietsers vrij machtig zijn in het verkeer.

De laatste tijd zijn ongelukken met fatbikes veelvuldig in het nieuws, waarbij het vaak gaat om opgevoerde varianten die simpelweg zo snel gaan dat automobilisten hierop moeilijk kunnen anticiperen. RTL Nieuws heeft nu bewezen dat deV20Pro een brommer is en illegaal in Nederland rondrijdt. Dat moet een domper zijn voor het Chinese QMWheel, waar deze fietsen als warme broodjes worden verkocht. Warme broodjes die vervolgens met meer dan 40 kilometer per uur langs je scheren, want je kunt ze met een paar keuzes in de app al opvoeren. En uitschakelen trouwens, mocht de politie je grijpen. Het vermogen zou daarbij ook veel hoger zijn: tussen de 700 en 1000 watt, in plaats van de veel gebruikelijkere 250 watt.

Tweede Kamer wil strengere handhaving op fatbikes: 'Totaal onverantwoord' https://t.co/7jtwg0qZ1P pic.twitter.com/vnTAXA2lrL — RTL Nieuws (@RTLnieuws) July 15, 2024

ILT verantwoordelijk

Hoe er zulke fietsen op de Nederlandse weg kunnen rijden? Omdat instanties een Spider-Man doen en allemaal naar elkaar wijzen. De NVWA zegt dat het niet gaat over gashendels en motorvermogen, terwijl de ILT daar wel over gaat maar geen inzicht kan geven in eerder ingrijpen. Wel is bekend dat veel fietsenwinkels klanten ook vertellen hoe ze de fiets kunnen opvoeren. Hierdoor is het nog verleidelijker om dat ook te doen: je hoeft niks uit te zoeken en je weet precies wat je moet doen. LTE heeft wel dwangsommen opgelegd aan bedrijven die adverteren met te hoge snelheden en wattages.

Het lijkt nog lang niet over en uit met de V20Pro: er zijn er momenteel duizenden onderweg naar ons land. Sowieso lijken fatbikes populairder dan ooit. Hun stoere uiterlijk, de lage zit, maar ook het feit dat je er in veel gevallen met zijn tweeën tegelijk op kunt maken het toffe fietsen. Alleen dat ze inderdaad hard kunnen, betekent niet dat je dat dan ook overal moet doen. Iets waar zeker jongere fietsers niet helemaal goed de gevolgen van lijken te kunnen inschatten.