​Super73 ZX review: de vetste alternatieve e-bike van dit moment

Wie vandaag de dag op zoek is naar een e-bike kan het wel eens lastig hebben. Niet omdat er zo weinig aanbod is, maar omdat er juist zoveel keuze is. Wil je iets anders dan de gemiddelde Stella, Gazelle of Batavus, dan kun je gaan voor een VanMoof of een Cowboy 4. Maar als je écht iets anders wilt rijden, dan zijn de fietsen van Super 73 een heel stoer alternatief.

Waar bij de andere modellen de batterij eruitziet als de “tank” van een motor, zit bij de ZX de batterij onder het zadel. Hierdoor is het (Banana)zadel een stuk langer, wat bijdraagt aan de gelijkenis naar de cruiser fietsen uit de jaren 80. Plus, het zit ook nog eens heel lekker. Je kunt daarbij zelf kiezen of je een beetje vooraan zit op je zadel alsof je op een brommer zit, of juist lekker achterover zit voor een meer cruiser-achtig gevoel.

Opvolger van de Super73 ZG

De ZX is een directe opvolger van de ZG die in 2019 op de markt kwam. De verwachting is dat hij die helemaal vervangt, waardoor de ZX de goedkoopste fiets wordt van het bedrijf. Goedkoop is echter relatief, want je betaalt hier alsnog 2499 euro voor de stalen ros. Ten opzichte van de ZG is de ZX gelukkig een veel betere fiets. De batterij is beter, de fiets is groter en door een aluminumframe is hij lichter dan zijn voorganger. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden standaard op de fiets, die je bij de ZG extra geld zou kosten. Ook is de ZX te koppelen met de app, waarover later meer.

De ZX is uitgerust met een 615Wh batterij die goed moet zijn voor ongeveer 60km fietsplezier. De motor is begrenst op 250w (zodat hij legaal te rijden is in Europa), maar heeft een peak output van 1350w.Dat is dan ook waar de Fietsbond problemen mee heeft en waardoor het meent dat de fietsen moeten worden verboden: deze fiets kan harder dan 25 kilometer per uur, waardoor de bond het niet echt meer als een fiets lijkt te zien. Niet dat Stella’s en Gazelles niet opvoerbaar zijn, maar op Super73 is dat wel iets makkelijker, want dat doe je door middel van de app.