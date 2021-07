​Super73 ZX: slimme fiets blijft nog even dom door app-probleem

De Super73 ZX is een eyecatcher, die is voorzien van een 48 volt EPAC 1350 wattmotor die Europees is begrensd op 250 watt. De batterij heeft een kracht van 615 watt-uur en de actieradius is 40 tot 80 kilometer, afhankelijk van het weer, het terrein en uiteraard hoeveel trapondersteuning je van de fiets vraagt.

Super73 is een enorm hip merk: mensen als Justin Bieber en A$AP Rocky hebben er een voor de deur staan. Wat het zijn? Elektrische fietsen , maar niet bepaald van het kaliber ANWB-koppel. Het lijkt meer op een klassiekere brommer of motor uit de jaren ‘70. Het nieuwste model heet Super73 ZX. Die blijkt echter zo nieuw, dat je hem nog niet in de app kunt registreren.

De Super73 ZX is een ‘slimme’ fiets met app die 25 kilometer per uur mag in Nederland. In de app kunt je hem ontgrendelen tot 45 kilometer per uur, iets wat op de Nederlandse weg niet mag. Een kenteken regelen heeft geen zin, want deze fiets heeft geen remlichten of knipperlichten. Kortom, wil je er keihard mee rondscheuren, dan moet je dat beperken tot je eigen terrein en op eigen risico.

Echter kun je dat niet direct doen als je de fiets uit de doos hebt gehaald (en hebt gemonteerd), omdat je de fiets niet kunt vinden in de app. Maak je geen zorgen, je hebt waarschijnlijk geen nepfiets gekocht, er is simpelweg een fout gemaakt. De nieuwste fietsen staan nog niet geregistreerd, waardoor de app een foutmelding geeft op het moment dat je je fiets wil koppelen. “Bike not registered: code 400” zal je zien staan.