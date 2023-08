Een fatbike verzekeren? Niet meer bij de ANWB

Fatbikes zijn populair. Ze zien er cool uit, al is dat natuurlijk een kwestie van smaak. Helaas heeft die grote populariteit ook een keerzijde. Ze worden namelijk nogal veel gestolen. En dat is, zeker als je kijkt naar de kans op diefstal in grote steden, wel een dingetje aan het worden. De ANWB heeft bijvoorbeeld besloten dat fatbikes vanaf volgende maand (september 2023) daar niet meer verzekerd kunnen worden.

Lopende verzekeringen blijven geldig

Heb je een nog lopende ANWB-verzekering voor je fatbike, dan hoef je je vooralsnog geen zorgen te maken. Alle lopende verzekeringen blijven tot het eind van het contract gewoon geldig. Dat is dus tot het moment waarop de verzekering weer verlengd zou moeten worden.

Klanten worden twee maanden voor die datum per brief op de hoogte gesteld van het feit dat ze op zoek moeten naar een andere verzekeraar. Als die tenminste binnenkort niet ook besluiten te stoppen met het verzekeren van fatbikes. Ik heb heel snel even gekeken, maar Interpolis (Rabobank) heeft nog geen beperkende bepalingen op haar site staan. Bij het berekenen van de premie vond ik echter geen ‘fatbike’, daar waar je het type of soort e-bike moest invoeren.

90 procent kans op diefstal

De wielrijdersbond noemt Amsterdam als voorbeeld. Als je daar een fabike hebt, dan is de kans dat hij gestolen wordt maar liefst 90 procent. Met andere woorden, van alle fatbikes die in Amsterdam rondrijden, worden negen van de tien op enig moment door een fietsendief gespot en meegenomen. Het aantal fietsendiefstallen zit al jaren 'in de lift'. Zo werden in 2021 in Nederland al meer dan 735.000 fietsen gestolen. Het jaar daarvoor waren dat er 'slechts' 550.000.

Die hoge diefstalcijfers betekenen dat de verzekeringstak van de ANWB inmiddels acht keer zoveel aan schades (vooral voor diefstal) uitkeert dan het geld dat de verzekerde fatbikes aan premie oplevert.