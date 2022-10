735.000 fietsen gestolen: in slechts één jaar

Dagelijks worden er meer dan 2.000 tweewielers gestolen. Soms is dat omdat iemand een loper heeft en de fiets daardoor zonder sporen of verdacht gedrag kan meenemen. Maar, soms is het simpelweg door met een busje aan te komen rijden en in één keer een groot aantal fietsen in te laden. Het zijn steeds vaker bendes in plaats van die ene fietsendief die hier en daar een fiets meepikt. Bovendien verdwijnt zo’n fiets in zo’n busje al gauw naar het buitenland, waardoor ook als je bijvoorbeeld een tracker erop hebt gekregen van je verzekering, je alsnog kunt fluiten naar je fiets.

Dat komt vooral omdat ervan uit werd gegaan dat er bij één persoon niet meerdere malen een fiets werd gestolen. Woon je bijvoorbeeld in Amsterdam, dan is dat aantal al gauw veel hoger. In 2021 werden dan ook 735.000 fietsen afhandig gemaakt. Nog steeds zijn gewone fietsen daarin het meest populair. Ondanks initiatieven zoals Swapfiets, waarbij je voor een maandelijks bedrag een fiets huurt, en ondanks de gigantisch hoge aantallen e-bikes die worden gestolen, blijkt de gewone fiets nog steeds een populair object voor dieven.

Dievenbendes



Onze fietsen eindigen vaak in Polen en Duitsland. Die trackers van bijvoorbeeld de ANWB werken niet met satelliet: het is gewoon een trackertje dat pas kan worden gevonden als de opsporingsauto in de buurt is. En dat komt hij niet als hij gaat kijken in de omgeving van waar de fiets is gestolen. Ook blijkt de met camera’s beveiligde fietsenstalling een wassen neus: dit weerhoudt dieven er allang niet meer van een fiets (of een batterij aan fietsen) te stelen.

Hoewel van al die gestolen fietsen slechts 15 procent een e-bike is, zorgen deze fietsen er wel voor dat er weer een flinke opleving is in de wereld van ongevraagd fietsen meenemen. Je kunt voor een e-bike immers niet een paar honderd, maar al gauw duizend euro vragen. Bang zijn voor de politie is ook niet echt nodig: fietsendiefstal heeft bepaald geen prioriteit. Dat is al jaren zo, maar Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal zou graag zien dat er door verzekeraars en de politie meer prioriteit wordt gegeven aan dit probleem. Is immers je e-bike gestolen, dan ben je in één klap een waardevol object kwijt dat je niet zomaar op de hoek van de straat weer even opnieuw koopt.