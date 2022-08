8 tips om te voorkomen dat je ebike wordt gestolen

Het wordt de komende dagen superheet en het is zomervakantie, dus de kans is groot dat je er lekker op uit trekt met je ebike. Of je nou naar stad of strand gaat: diefstal ligt altijd op de loer. Er worden vergeleken bij 2020 een kwart meer ebikes gestolen: meer dan 22.500 mensen deden in 2021 aangifte van de diefstal van hun elektrische fiets. Reden om je stalen ros goed te beschermen. Met deze 8 tips voorkom je hopelijk dat je ebike wordt gestolen. Diefstal van je ebike Helaas worden veel ebikes gestolen. Hoewel je zou denken dat het jou vast niet overkomt, is het schering en inslag met fietsendieven die het hebben gemunt op ebikes. Ze nemen ze gewoon mee, zonder dat ze ook maar een spoor van hun criminele actie achterlaten. Soms worden ebikes op klaarlichte dag uit een bewaakte fietsenstalling gestolen. Een verzekering nemen waarbij er een trackerapparaatje op je fiets wordt gezet, heeft helaas weinig zin: bovendien is het dan al te laat en fietsendieven laten zich allang niet meer afschrikken door zo’n zwart kastje op je frame. Beter voorkomen dan genezen dus, en dat doe je met deze acht tips. Kies een ART-slot Het meest standaard fietsslot, dat is het ringslot. Bijna elke fiets in Nederland is voorzien van zo’n ringslot. Ze zitten vast aan de fiets en dat is handig, maar ze zijn wel wat fragiel. Kies daarom altijd voor een ART-slot. Dit zijn sloten met een keurmerk, waardoor ze in ieder geval op een aantal belangrijke factoren zijn gecheckt. Daarnaast is het niet aan te raden om een kettingslot te gebruiken dat je vastmaakt met je ringslot. Houd het dus bij een ringslot in zijn ‘eenvoud’, maar kies wel een ART-variant.

Gebruik altijd een kettingslot of vouwslot erbij Hoewel je zeker geen kettingslot moet gebruiken dat dan in het gat van je ringslot gaat om op slot te gaan, is het zeker nodig om een tweede slot te gebruiken bij je ebike. Kies voor een stevig kettingslot of vouwslot, zodat je je fiets op een extra plek kunt vastzetten om dieven af te schrikken en het moeilijk te maken. Vaak raden experts een kettingslot aan met schakels van 8 millimeter of meer.

Zet je fiets aan een vaststaand ding vast Als je je fiets op slot zet met je tweede slot, zorg dan dat je twee dingen doet: zet hem aan een stevige stang van je fiets én aan iets wat vaststaat. Denk aan een fietsenrek, een lantaarnpaal of een hek. Op die manier is het niet zo makkelijk om de fiets even te verplaatsen om hem open te breken op een rustige plek, of om hem in een busje te gooien en keihard weg te rijden.

Plaats je ventiel dichtbij je ringslot Toch nog even over dat ringslot, want je kunt daar wel iets handigs mee doen. Je kunt het ventiel zo dicht mogelijk in de buurt van je ringslot doen (door het wiel te draaien). Fietsendieven schijnen dan sneller ook het ventiel door te knippen, waardoor je fiets aanzienlijk onaantrekkelijker wordt om te stelen. Misschien helpt het niets, maar misschien ook wel, het is in ieder geval iets om te overwegen als je volgende keer je fiets op slot zet.

Spuit je fiets in een rare kleur Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt als je je nieuwe ebike in handen hebt, maar als je al een iets ouder exemplaar hebt, dan kan het helpen om hem in een rare kleur te spuiten. Dat heeft twee functies: de eerste is dat een minder aantrekkelijk uitziende fiets ook minder snel gestolen wordt, de tweede is dat je hem dan snel kunt terugvinden. Of het nu gaat om terugvinden in een fietsenflat of terugvinden als hij toch gestolen wordt: een lekker fel kleurtje is altijd beter.

Zet je fiets ook in de schuur op slot Heel veel mensen zetten hun fiets even snel voor hun huis, maar dat is niet aan te raden. Ook in woonwijken worden veel fietsen gestolen. Zet je ebike dus altijd even in je schuur of garage en zet hem daarin ook op slot. Op die manier staat hij lekker droog, veilig en kun je hem bijvoorbeeld ook meteen nog even opladen. Door de fiets ook echt op slot te zetten in de schuur, voorkom je dat dieven inbreken in de schuur en je fiets in een handomdraai meenemen als ze zichzelf eenmaal toegang hebben verschaft tot je schuur.

Zet je fiets nabij een terras Je kunt je fiets het beste op een drukke plek zetten, maar vergis je niet in wat voor drukke plek je kiest. Een beveiligde fietsflat op een station? Geen goede plek. Tegen een kerk aan? Waarschijnlijk al een stuk beter, want er is altijd een terras in de buurt van de kerk. Dat betekent dat er waarschijnlijk mensen zitten die een beetje om zich heen kijken en zonder dat ze het weten als een soort beveiligers gelden van je ebike. Een fietsendief gaat waarschijnlijk niet voor de neus van deze mensen aan de slag.

Doe er een GPS-tracker in Oke, toch één tip die eigenlijk geldt voor als het kwaad al geschied is: doe een GPS-tracker in je fiets. Misschien kun je hem op de een of andere manier in of onder een buis kwijt, of naai je hem in je zadel: het is in ieder geval goed om een manier te hebben waarmee je je fiets kunt volgen als hij wel wordt meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan een Apple AirTag of een Tile. Dieven zijn niet gek, misschien checken zij wel of je fiets het heeft, maar misschien dat ze dat in de haast vergeten en je toch kunt ontdekken waar je fiets zich bevindt om bijvoorbeeld de politie te tippen. Wie weet worden er daardoor meer fietsen teruggevonden. Overigens zijn er ook fietsen die dat van zichzelf al hebben, zoals VanMoof-fietsen.

Nog een kleine extra tip: zorg dat je de accu eruithaalt en meeneemt, want ook die vallen vaak ten prooi aan dieven. Het is al met al veel gedoe, maar het is dat keihard tegen een heuvel kunnen opfietsen of als een razende van en naar de supermarkt racen natuurlijk meer dan waard. Al kun je je ongetwijfeld voorstellen dat er mensen zijn die na wéér een diefstal toch maar weer voor een gewone fiets kiezen. Hopelijk hoef jij met deze tips niet een van die mensen te worden. Succes!