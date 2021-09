​VanMoof is rijkste ebike-merk ter wereld

Heb je het over design ebikes, dan heb je het over VanMoof. Het Amsterdamse merk neemt inmiddels de hele wereld over met zijn strak ontworpen ebikes en dat blijkt ook uit de cijfers. VanMoof heeft in een investeringsronde namelijk 128 miljoen dollar opgehaald. Hierdoor is het het ebike-bedrijf met de meeste fondsen via investeringen, als we de investeringsronde van 2020 meetellen. Niet van Nederland, maar van de wereld.

Het doel van de fondsenwerving is dat VanMoof graag 10 miljoen ebikes wil maken in de komende vijf jaar. Op dit moment zijn er zo’n 200.000 fietsen van VanMoof op de weg. Dat is best knap, want heel veel keuze is er niet: er zijn maar een paar fietstypes beschikbaar.

In de laatste twee jaar heeft het meerdere investeringsrondes gedaan en hierbij heeft het Nederlandse bedrijf 182 miljoen dollar opgehaald. Hiermee is het qua fondsen meer waard dan de nummer 2: RadPower, dat 150 miljoen dollar ophaalde.

Ebikes

Het bedrijf heeft wat problemen gehad bij de lancering van de S3 en X3, waardoor het graag de productie omhoog schroeft: ebikes zijn populairder dan ooit, want zeker door de pandemie konden we niet veel doen, waardoor diverse mensen meer zijn gaan fietsen. In maart waren 17 procent van alle fietsaankopen in Europa een ebike, maar in Nederland en Duitsland is dat veel hoger: daar is het de helft.

Dat is ook wel te merken bij onze fietsenwinkels: de lokale fietsenboer van de schrijfster van dit stuk had pas in mei 2022 weer een Cortina ebike beschikbaar. Ook veel Stella-fietsen hebben inmiddels een vertraging van zo’n twee maanden. VanMoof hoopt met de investeringen dat soort nieuws niet te hoeven brengen aan nieuwe klanten.