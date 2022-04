​Zo zorg je dat je e-bike niet wordt gestolen

VanMoof heeft vandaag na twee jaar stilte een nieuwe e-bike aangekondigd: de nieuwe 5-serie. Je zou er bijna net zoveel op kunnen vervoeren als in een kleine stadsauto. Hij is verder niet heel spannend, maar wel praktisch: de nieuwe stalen ros heeft een laag instapframe. Daarmee is VanMoof niet bepaald origineel: Cowboy heeft dat maanden geleden al geïntroduceerd. Wat Cowboy echter niet op de manier heeft zoals VanMoof, dat is antidiestaltechnologie. Belangrijk, want veel mensen durven geen ebike te nemen uit angst voor diefstal. Dit is hoe je -ook zonder VanMoof- zorgt dat je ebike niet wordt gestolen.

Het is namelijk met een ringslot alleen niet mogelijk om je fiets aan een object te bevestigen, wat wel verstandig is zodat er niet een busje komt aanrijden die je losstaande fiets zo achterin gooit. Het is niet voor niets dat ANWB voor zijn fietsverzekering vraag om tenminste een ART-slot met 2 sterren. Toch is het vooral belangrijk om twee sloten te hebben om de dief simpelweg af te remmen: het is langer sjorren en moeilijk doen met twee sloten dan met één. In het verlengde daarvan is het ook beter om je slot hoog te bevestigen, omdat het dan voor de dief onhandiger is om het slot open te breken.

Het is voor de hand liggend, maar het gebeurt nog steeds te weinig. Mensen zetten hun elektrische fiets vaak op slot alsof het een gewone fiets is: met alleen het ringslot. Het is aan te raden er ook een extra slot bij te gebruiken, zoals een kettingslot. Veel ringsloten van ebikes zijn voorzien van een gat om zo’n kettingslot in te steken en hierdoor zet je je fiets toch aanzienlijk beter vast.

Veel luxe ebikes zijn van zichzelf al voorzien van manieren om diefstal tegen te gaan, dus kijk ten eerste wat je fiets zelf biedt. De antidiefstaltechnologie van VanMoof is vrij uniek door zijn verregaande Bike Hunters-systeem waarmee de fiets kan worden gelokaliseerd op basis van gsm-masten. Bovendien is er een stevig in-wheel Kick Lock, waarbij je fiets een klein schopje moet geven om hem op slot te zetten. De fiets beveiligt zichzelf en kan automatisch ontgrendelen als zijn eigenaar weer in de buurt is. Toch worden er ook nog steeds vaak VanMoof-fietsen gestolen, dus blijf zelf je fiets bewust op slot zetten. Het merk heeft zelfs een eigen YouTube-format waarin het gestolen fietsen opspoort. Ook andere merken bieden opties tegen diefstal, zoals bijvoorbeeld een app waarmee je hem met één tik op slot zet (al betekent dat bij sommige ebikes dat ze simpelweg uit staan, niet zozeer dat je er niet alsnog op kunt wegfietsen). Even checken wat je kunt verwachten dus.

Zoek naar bewaakte fietsenstallingen

Nederland is een fietsland en dat betekent dat veel gemeenten investeren in een bewaakte fietsenstalling. Vaak zijn die zelfs gratis te gebruiken. Mocht jouw gemeente dit niet bieden en moet je je fiets anders vaak in de buitenlucht op slot zetten, dan kun je kijken of er een betaalde fietsenstalling is en kijken wat een abonnement kost. Vaak is dat aanzienlijk goedkoper dan een paar dagen achter elkaar een plekje reserveren. Kijk ook of bijvoorbeeld je werk een dichte fietsenstalling heeft die bijvoorbeeld alleen met toegangspas te openen is. Een fiets staat altijd veiliger als hij binnen staat: immers is een deur precies weer een extra drempel voor een fietsendief.

Parkeer voor een café

Kun je de fiets echt niet binnen kwijt? Zorg dan dat je je tweewieler op een plek zet die andere mensen ook kunnen zien. Voor een café of restaurant zal een fietsendief er wel twee keer over nadenken om aan de slag te gaan, terwijl in een achteraf steegje veel makkelijker onopvallend kan worden gewerkt.

Neem je accu en je display mee

Als het mogelijk is om deze van je fiets af te halen, neem de accu en het display van je ebike bij voorkeur mee: zo is het immers helemaal geen interessante fiets meer om te stelen. Je kunt je accu in veel gevallen ook op slot zetten, maar als het niet te veel moeite kost en je lang op één plek blijft, dan is het net even diefstalveiliger om je accu mee naar binnen te nemen. In de winter sowieso een goed idee, want de batterijduur schiet snel achteruit door de kou.