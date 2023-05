Veel elektrische fietsen nog onverzekerd

Eigenaren van een hybride e-bike blijken juist het tegenovergestelde te doen als het gaat om het verzekeren van hun elektrische vervoermiddel. Bijna drie kwart (73%) van alle hybride e-bikes heeft een verzekering. Omdat het aandeel elektrische bak- en vouwfietsen een stuk lager ligt, blijkt uit het onderzoek dat in Nederland in totaal zo’n 60 procent van alle elektrische fietsen verzekerd is.

Als je een auto, motor, brommer of scooter koopt, dan heb je geen keuze. Je zult die moeten verzekeren. Dat is een wettelijke plicht. Voor fietsen geldt dat niet, ook niet voor e-bikes . Hoewel Nederlanders van nature graag zo veel mogelijk verzekeren, rijden er nog altijd heel veel onverzekerde e-bikes rond. Dat is dus geen overtreding, maar wanneer een onverzekerde e-bike gejat wordt, dan zul je zelf dus diep in de buidel moeten tasten voor een nieuwe. Inmiddels is een op de twintig e-bike eigenaren ooit al eens het slachtoffer geweest van diefstal van hun elektrische fiets.

E-bike verzekeren is best duur

Het lijkt misschien niet veel geld, maar gemiddeld kost het verzekeren van een e-bike kost gemiddeld 14 euro per maand. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het diefstalrisico. Een fiets is doorgaans makkelijker te stelen dan een auto en het ‘afkopen’ van dat risico bepaalt grotendeels de hoogte van de verzekeringspremie. Daarnaast bepalen ook het soort fiets, en de aanschafwaarde, de hoogte van de premie. En of je de fiets alleen tegen diefstal of ook tegen schade wil verzekeren. Wil je een tijdelijke vervangende fiets bij pech, rechtsbijstand of een ongevallenverzekering? Dan loopt de premie verder op. Tot slot is, net als bij autoverzekeringen, ook de woonplaats van invloed op de premie. Woon je in een regio waar meer diefstallen plaatsvinden, dan zul je meer premie moeten betalen.



Kijk je echter op de websites van (online) verzekeraars, dan worden e-bike verzekeringen vaak al aangeboden voor een paar euro per maand. Net zoals bij veel andere verzekeringsproducten is het raadzaam de voorwaarden van de ‘voordelige’ verzekeringen goed door te lezen om onplezierige verrassingen te voorkomen als je e-bike gestolen wordt.

Volgens het onderzoek van Multiscope hebben we het afgelopen jaar in Nederland samen zo’n 550 miljoen euro uitgegeven aan verzekeringspremies voor onze e-bikes. Dat is een forse stijging vergeleken met het jaar daarvoor, toen dat bedrag nog op 313 miljoen euro uitkwam. De stijging van verzekeringspremies en groei van het aantal e-bikes zijn de voornaamste oorzaken voor die stijging.