​Fatbike kopen? Je kunt hem gewoon verzekeren

Je kunt je fatbike gewoon verzekeren. Er is de laatste tijd een slechte naam gaan hangen aan fatbikes. Dat komt onder andere omdat ze soms makkelijk in een app omgezet kunnen worden naar 45 kilometer per uur en dus onverwacht snel voorbij kunnen scheren. Maar ook zijn het nogal populaire fietsen om te stelen, en dat zorgt ervoor dat bijna alle verzekeraars ermee zijn gestopt . Maar wat nu gebeurt is dat fatbike-leveranciers zelf met verzekeringen komen.

Mensen neigen dan toch eerder naar een gewone ebike, hoewel die ook regelmatig worden gepikt. Jammer, want fatbikes hebben ook voordelen. Ze zitten vaak lekkerder, je gaat er vanzelf wat meer ontspannen op fietsen en ze zijn vaak goed stevig. Bovendien kunnen ze lang niet allemaal 45 kilometer per uur en is het sowieso geen standaard mogelijkheid die aanstaat. Het is dus helemaal niet vreemd om in 2024 alsnog voor een fatbike te kiezen: er zijn genoeg voordelen: alleen je wil natuurlijk, zeker omdat dit vaak wat duurdere fietsen zijn, niet dat je er na een keer boodschappen doen naar kunt fluiten.

De badboys onder de e-bikes zijn enerzijds gehaat en anderzijds gewild: het is een vreemde combinatie die normaal niet zoveel problemen oplevert, maar wel als je de fiets wil verzekeren. Grote verzekeraars willen zich niet branden aan deze fietsen, omdat ze zo vaak gestolen worden, dat er bijna niet tegenaan te verzekeren valt. Interessant detail: datzelfde geldt voor elektrische bakfietsen, die vaak nog veel duurder zijn, alleen kleeft daar niet zo’n vooroordeel aan. Trackers en extra sloten kunnen helpen, het zijn immers allemaal extra drempels voor de dief, maar het besluit van verzekeraars maakt de gemiddelde Nederlander (die toch wel heel dol is op verzekeringen) onzeker.

Een fatbike verzekeren

Je staat er niet helemaal alleen voor, want steeds meer fietsenmerken komen zelf met een eigen verzekering. Phatfour heeft het, maar ook Doppio en sinds kort Knaap. Het maakt het niet minder vervelend als je naar het fietsenrek loopt en ziet dat je iets mist, maar het maakt het wel wat makkelijker om geld te ontvangen en een nieuwe fatbike te kunnen kopen. Het opmerkelijke is dat het vaak alsnog bekende verzekeraars zijn die ervoor kiezen de verzekering aan te bieden, alleen is het verschil dat ze niet met naam- en toenaam genoemd wensen te worden. We zijn vooral benieuwd of de ANWB met zijn Allianz er ook bij zit: dat is het bedrijf dat begon met de trend tegen fatbikes verzekeren. Doppio is hierin trouwens wel anders: dat heeft een eigen verzekeringsplan.

Verder werkt zo’n fatbike-verzekering hetzelfde als die van je gewone ebike: de Knaap-app bijvoorbeeld helpt gedupeerden om de locatie van de fiets te vinden. Er zit zelfs een ‘Stolen’-button in de app, waardoor je snel hulp kunt inroepen van fietsopspoorders die volgens het merk een slagingspercentage van 90 procent hebben. Je fiets is dan wel weg, er is in ieder geval iemand die helpt bij het opsporen. Iedereen die wel eens een ebike waarvan hij of zij hield door diefstal is kwijtgeraakt, kent het wel: je bent vaak maanden daarna nog Marktplaats en de straat aan het scannen voor je trouwe tweewieler. Nogmaals, een verzekering kan het trauma en de ellende van diefstal niet tegengaan, maar wel verzachten mocht je fiets worden teruggevonden.