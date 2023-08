De ANWB wil ook af van de verzekering van de elektrische bakfiets

Elektrische bakfiets

De ANWB, dat het zelf ook niet makkelijk maakt om de verzekering te innen van een gewone elektrische fiets, is een van de meestgebruikte bedrijven voor de verzekering van de elektrische fiets. Immers is de ANWB ook voor automobilisten een betrouwbare partner als er panne of andere problemen ontstaan. Echter ziet ANWB dat het ook op gebieden ‘partner’ is, waar het dat liever niet is.

Een fietsverzekering is een verzekering die zorgt dat je fiets bijvoorbeeld bij diefstal wordt vergoed. Zeker met elektrische fietsen is dat een interessante business, want dat zijn dure apparaten. ANWB laat een soort opsporingsapparaatje op je fiets plaatsen wanneer je een verzekering bij ze afneemt, maar dat is geen GPS-apparaat: het is een apparaat dat zich pas laat zien als de auto met de daarvoor bestemde technologie in de buurt is. Kan die je fiets ook niet vinden, als jij hem als gestolen hebt gemeld bij de politie, dan krijg je het aankoopbedrag of een gedeelte daarvan vergoed. Als je tenminste alles precies zo opstuurt als de ANWB van je verlangt en dat wordt je niet makkelijk gemaakt.