​Wel of niet kopen? Zo zit het nu met fatbikes in Nederland

Fatbikes zijn heel geweldig, maar niet altijd even geliefd. Het zijn toch een beetje de bad boys van de fietsen geworden en dat is niet alleen omdat ze er wat stoerder uitzien dan de rest. Ze zijn in veel gevallen in staat om 45 kilometer per uur te rijden, wat zou betekenen dat er een kenteken op moet en de fietser een helm moet dragen. Echter blijft het een wat grijs gebied, omdat je ze ook kunt instellen op een max van 25 kilometer per uur, waarbij die maatregelen niet nodig zijn.

Wat is een fatbike?

Daarnaast is er nog iets dat de fatbike een vreemde eend in de bijt maakt: je hoeft niet per se te trappen om vooruit te komen. Er zit een ‘duimgas’ op veel van dit soort fietsen, zoals de Super73. Dat maakt het voor de overheid een fiets die niet onder de ebikes zou mogen vallen. Daarvoor zijn er namelijk drie regels: er is trapondersteuning tot 25 kilometer per uur, je moet meetrappen om vooruit te komen en de elektromotor is maximaal 250 watt. Er zijn varianten fatbikes die daar wel onder vallen, maar er zijn ook veel voorbeelden die hier niet aan voldoen.

De regels voor fatbikes die niet onder de ebikes vallen, vergen een rijbewijs, een verzekering, een kenteken en een helmplicht, naast dat je er pas op een bepaalde leeftijd gebruik van mag maken. Die verzekering, ook daar is gesteggel over, net als met de elektrische stepjes (die overigens in 90 procent van de gevallen nog wel echt verboden zijn in ons land): je moet een verzekering hebben voor een snelle fatbike, maar sommige verzekeraars willen er niet meer aan.