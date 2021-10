​Waarom we geen steden vol elektrische steps hebben

Misschien durf je nu de pandemie wat minder hevig is weer eens een stedentrip te doen in Europa. Is het je al opgevallen dat je daar op het Franse trottoir of gewoon de stoep struikelt over de elektrische stepjes? In grote Nederlandse steden hebben we inmiddels wel deelscooters, maar hoe zit het met de elektrische step ?

Elektrische step in Nederland

In Nederland is de e-step een vreemde eend in de bijt. Ze zijn gewoon te koop in de winkel, maar sommige elektrische steps zijn illegaal en sommige zijn legaal. Helaas geldt voor de meeste steps dat ze hartstikke illegaal zijn. Je mag er niet de openbare weg mee op. In veel gemeenten worden de stepjes inmiddels wel gedoogd, maar ook weer niet zodanig dat deelscooterbedrijven hun intrede (kunnen) doen. Bovendien krabben veel consumenten zich ook achter de oren, want raak je betrokken bij een ongeval met je officieel illegale voertuig, dan kun je je niet beroepen op je verzekering.

Dat de elektrische step in veel andere landen wel is toegestaan, dat komt omdat er in principe overkoepelende Europese wetgeving geldt die voorschrijft dat de elektrische step is toegestaan. Je mag alleen als land je eigen beleid bepalen en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat denkt dat de stepjes vallen onder de bijzondere bromfietsen, gekeken naar de werking ervan. Helaas heeft dat ene ongeluk met die Stint (een soort elektrische bakfiets) ervoor gezorgd dat de zorgen rondom de veiligheid van elektrische voertuigen enorm zijn toegenomen. Mede daarom zou het zo lang duren voor er in Nederland goed beleid is voor deze stepjes.