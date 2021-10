Wat moeten we met e-bikes die harder dan 25 km per uur gaan?

Groot nieuws vandaag: VanMoof komt met zijn snelste e-bike tot nu toe. De V e-bike kan wel 60 kilometer per uur. Daar sta je dan met je Gazelle die is begrensd op 25 kilometer per uur. Toch kun je je afvragen of je dat wel moet willen, zo’n snelle e-bike.

Ergere ongelukken Het ding is dat onze overheid er helemaal niet zo happig op is, die snelle fietsen. Je krijgt er sneller, ergere ongelukken door, omdat automobilisten er ten eerste niet echt op zijn ingesteld dat fietsers zo snel zijn en ten tweede omdat je zelf sneller gaat op plekken die eigenlijk niet gemaakt zijn voor zo’n rap tempo. En ja, hoe harder je gaat, hoe harder je valt. Wat op een normale fiets een schram zou zijn, is op een snelle e-bike meteen een flinke jaap die waarschijnlijk moet worden gehecht. Geen wonder dus dat de overheid zegt: hartstikke leuk dat je harder wil dan 25 kilometer per uur, maar dan moet je dus een helm op en heeft je fiets een kenteken nodig. Dat is uiteindelijk volgens (het steenrijke) VanMoof ook precies waarom ze nu met de V komen: het wil dat overheden gaan nadenken over hoe we snellere fietsen in ons leven kunnen integreren. Het vindt de huidige stratenplannen en verkeersregels maar ouderwets, zo lijkt het.

VanMoof V Misschien is de nieuwste VanMoof daarom ook zo robuust gebouwd: hij maakt echt een statement, in tegenstelling tot de iets dunnere, strakke designfietsen die we kennen van het merk. Hij heeft zelfs een motor aan de voorkant en de achterkant, waardoor je flink lange ritten kunt maken. Het is een powerhouse en daar betaal je ook voor: VanMoof V kost 3.498 euro. Dat is enorm duur voor een fiets die je eigenlijk niet goed kunt gebruiken. Immers mag je er niet gewoon de weg mee op als hij zo snel gaat: hij heeft dus dat kenteken nodig. En misschien wel meer. Waar je namelijk in Nederland wel een speed pedelec kan rijden met een helm en een kenteken erop, heb je daar ook een max op: 45 kilometer per uur. De V gaat nog veel sneller, hoe moet dat dan? VanMoof doet het naar eigen zeggen allemaal expres om te zorgen dat Europa wordt gedwongen om de e-bike-regelgeving zo snel mogelijk aan te passen. Al moet er gezegd worden dat het apparaat wel een cap krijgt zoals anderen dat ook hebben: je kunt dus instellen dat de fiets maar een x aantal kilometer per uur mag rijden, zoals we ook zagen bij de Super73.

Verschil e-bike en speed pedelec Het verschil tussen een e-bike en een speed pedelec is dat je tot maximaal 45 kilometer ondersteund wordt op een pedelec en maar tot 25 kilometer per uur op een gewone e-bike. Een speed pedelec heeft een groter motorvermogen. Bovendien moet je voor een speed-pedelec een bromfietsrijbewijs hebben en moet je dus ouder dan 16 jaar zijn om erop te mogen fietsen. Je moet een bromfietshelm op en je fiets moet een bromfietskentekenplaat hebben. Je mag daarnaast niet op een gewoon fietspad rijden, alleen als dit ook een bromfietspad is. Alleen mag je op een bromfietspad binnen de bebouwde kom maar tot 30 kilometer per uur, dus je hebt er alsnog vrij weinig aan. Kortom, veel e-bikemakers en e-bikegebruikers willen andere regels. Inmiddels is 25 kilometer per uur allang niet meer zo snel en moet het allemaal beter, sneller, harder. En dat geldt niet alleen voor de fietsen: juist de regelgeving moet sneller worden aangepast op hoe wij onszelf transporteren. Bijvoorbeeld ook als het gaat om deelscooters en deelsteps. We zijn benieuwd of de nieuwe VanMoof inderdaad iets teweeg zal brengen op het gebied van transport. En of mensen hem gaan kopen: het is immers een prijzig exemplaar voor ons nuchtere Nederlanders.