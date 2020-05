Het wordt tijd dat Nederland elektrische steps gaat goedkeuren

Als je 'in the middle of somewhere' in Nederland woont kom je ze sowieso niet tegen en herken je ze misschien niet eens. Maar ook als je in een van onze grote steden woont zie je ze niet. Ga je de grens over naar Antwerpen of Parijs, dan kom je ze overal tegen. Vlieg je vaak over de wereld, dan struikel je er letterlijk over. Ze hebben zelfs eigen parkeerplaatsen op de openbare weg. We hebben het over elektrische steps. In Nederland nog steeds hardnekkig verboden.



Je kunt de overheid niet verwijten dat ze groen denken ook al staat ons land vol met windmolens - en die komen er nog volop bij. Het beleid rond elektrische auto’s is na wat uitglijders (te hoge subsidies in de eerste jaren) omgeslagen. Over een paar jaar betaal je weer net zoveel belasting (lees bijtelling) als voor een auto op fossiele brandstof. De EU heeft inmiddels snode plannen rond afschaffing van de BTW op elektrische auto’s. Nederland zal als eerste hier wel onderuit proberen te komen, dat is koffiedik kijken maar niets wijst op een andere gedachte.



Door Covid-19 verandert er veel, heel veel, en ook de wijze van transport zou zo maar eens volledig kunnen worden gereset. In veel landen is groen denken en handelen een gemeengoed aan het worden. In ons land zien we echter al jaren een trend door de aanschaf van e-bikes, Amsterdam uitgezonderd. De komst van de e-bike heeft gezorgd voor een explosie in aanschaf van deze fietsen. Tegenwoordig overstijgen de verkochte aantallen ruimschoots de traditionele fiets. Met elektrische auto’s gaat dat nog even duren. Alleen in Noorwegen zijn ze op het punt dat hier de elektrische voertuigen het winnen op aantal.

Last Mile vervoersmiddelen

Met de toename van elektrische auto’s en veranderingen in het publieke transport worden ook oplossingen voor 'the last mile' vervoersmiddelen belangrijker. Het is het grotere plaatje waar elektrische fietsen, scooters, steps en zelf boards in passen. Een moderne samenleving, energiebewust en vooral deelbaar. We zijn nog heel ver weg van een deeleconomie waarin bezit niet langer de norm is. Een auto kun je delen, net als je caravan, je boot, je scooter en soms ook je fiets.



De elektrische step is wat dat betreft een game changers. Het deelbare transportmiddel vind je in veel grote steden op iedere hoek van de straat. Maar niet in Nederland. Zij die niet worden geacht na te denken hebben nu een escape, we hebben wel andere problemen om over na te denken op dit moment als over elektrische steps. En dat is 'the bull' - midden in de roos, de elektrische step is een oplossing, een aanvulling, een extra transportmiddel, schoon, handig en veilig en vooral geen probleem.