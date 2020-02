Elektrische fietsen: trends en ontwikkelingen in 2020

De elektrische fiets, of e-bike, is allang geen suf vervoermiddel meer. Reden er een paar jaar geleden vooral ouderen op een gemotoriseerde fiets, inmiddels is de elektrische fiets onder alle doelgroepen populair. Omdat deze fietsen zo gewild zijn verschijnen er steeds mooiere designs op de markt. Saai is de e-bike dus niet en sneller wordt ‘ie bovendien ook. Speed pedelecs winnen namelijk aan populariteit. Met deze fiets haal je snelheden tot wel 45 km/u. Dit zijn de trends en ontwikkelingen bij elektrische fietsen!

Opkomst speed pedelec

Hij was er al even hoor, maar we gaan de speed pedelec in 2020 nog veel vaker in het straatbeeld zien. Deze fiets heeft een trapondersteuning tot 45 km/u en dat is een groot verschil ten opzichte van de standaard e-bikes, die tot 25 km/u gaan. Vanwege die snelheid wordt de speed pedelec gezien als bromfiets en daarom is het dragen van een helm verplicht. Dankzij de snelheid kan het voor gebruikers bovendien een ideaal vervoermiddel zijn voor het woon-werkverkeer. En dankzij die helm blijft je haar mooi wel droog als het regent!

Handige en strak vormgegeven displays

Op alle e-bikes is een display geplaatst, waarmee je via het stuur van alles aanstuurt. Die displays worden steeds geavanceerder. Niet alleen zie je hoe hard je gaat en wanneer de accu weer opgeladen moet worden, sommige displays hebben ook navigatie of bediening van de verlichting. De nieuwste displays hebben zelfs al 2D of 3D navigatiesystemen. Natuurlijk kies je op het display ook in welke stand je wilt fietsen. We verwachten dat de displays op e-bikes in 2020 alleen maar mooier worden en voorzien van nog meer handige functies.

Accessoires maken de e-bike

Nu steeds meer mensen op een elektrische fiets rijden zien we een toename in het aanbod aan accessoires. Dat maakt het fietsen op een e-bike steeds leuker en een volwaardig vervoermiddel bovendien. Denk bijvoorbeeld aan verschillende handige fietstassen- en kratten, camera’s, kinderzitjes, navigatiesystemen en mooie verlichtingsets. ‘Pimp’ je elektrische fiets met de accessoires die jij nodig hebt en handig vindt. In 2020 zie je dan ook steeds meer gepersonaliseerde fietsen, voorzien van de nieuwste accessoires.

[Fotocredits © mmphoto - Adobe Stock]