EU werkt aan voorstel om niet langer btw op elektrische auto's te heffen

De auto: al jarenlang de onbetwiste melkkoe van de overheid. Zelfs de elektrische auto blijft een mikpunt. Een oplopende bijtelling, de autobezitter en/of -bereider zal het weten. Voordeel is iets voor bij de supermarkt moeten ze gedacht hebben in Den Haag. Het groene rijden stimuleren lijkt in Nederland (nog) geen echt onderwerp te zijn. En dat wordt het 2020, Covid-19 lijkt de wereld te willen besturen. Een algehele reset van de economie en de auto-industrie wordt hard getroffen.

Het móét en kán anders

Ook de particuliere rijder beseft inmiddels al na een paar maanden dat het anders kan en anders moet. De automerken kijken met vrees naar de markt. De markt van autoverhuur ligt nagenoeg stil en leasebedrijven weten het ook even niet. Langzaam druppelen geluiden door dat elektrische voertuigen de voorkeur gaan krijgen. Of daar de sector mee kan worden gered, dat valt moeilijk te voorspellen. Renault-Nissan lijkt inmiddels een van de eerste autofabrikanten die serieus in de problemen is gekomen.



Inmiddels zit de EU niet stil en wil een economisch herstelplan met een groen kleurtje. Hierin zou onder andere het btw-tarief voor elektrische voertuigen komen te vervallen, of formeel omdat btw wel blijft bestaan naar nul procent worden gebracht. In de meeste Europese landen komt dit overeen met een prijsdaling rond de 20 procent. Het zou een regelrechte revolutie zijn in de auto-industrie. Het accent moet volgens de EU komen komen te liggen op de productie en verkoop van elektrische auto’s met een zeer beperkte CO2-uitstoot (100 procent elektrisch en Hybrid), dit naast initiatieven om de infrastructuur voor elektrische voertuigen te verbeteren.

Er wordt door de EU nadrukkelijk gekeken naar een niet EU-land Noorwegen. Hier betaal je al geen btw op de aanschaf, rij je goedkoper, parkeer je gratis, betaal je nauwelijks wegenbelasting, is het opladen van je auto gratis en ga zo nog maar even door. Het resultaat is dat inmiddels de helft van de nieuw aangeschafte auto’s volledig elektrisch of plug-in hybrid is. Helaas kan de EU niet de landen afzonderlijk verplichten de btw af te schaffen tenzij er overkoepelende maatregelen zijn te bedenken. EU betekent Europese Unie, dus wie weet.

