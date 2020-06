Deze elektrische step komt binnenkort op de Nederlandse markt

Je ziet ze al steeds vaker rijden: elektrische stepjes . Vooral in steden is het een ideaal vervoermiddel: ze zijn veel kleiner dan een fiets en je verplaatst je sneller dan te voet. Toch zijn de meeste e-steps niet goedgekeurd door het RDW omdat de regels ervoor nog lang onduidelijk waren. En dat betekent dan weer dat je er niet mee op de openbare weg zou mogen rijden. SwheelS komt nu met een high-end elektrische step en gaat ervan uit dat je met dit exemplaar straks wel de weg op mag. De step wordt precies gebouwd volgens de regels van het RDW. Hij wordt in juli gekeurd, er is dan een grote kans dat hij dit jaar de weg op mag.

SwheelS belooft dat de elektrische step gemakkelijk op slot gezet kan worden door het te bevestigen aan een object. En dat is maar goed ook, want je wil natuurlijk wel lang plezier hebben van je e-step.

Met de SwheelS kun je op een volledig opgeladen batterij zo'n 35 kilometer rijden. Is dat niet genoeg? Dan verwissel je de batterij voor een ander exemplaar. De e-step is uitgevoerd met een nieuwe technologie die het mogelijk maakt om het te besturen met satelliet verbonden software vanaf je smartphone. Ook het slot, de batterij en ingebouwde GPS worden bestuurd vanaf de app.

Dutch design van hoge kwaliteit

We weten in Nederland nogal het een en ander over fietsen en de SwheelS is ook een product van eigen bodem. Het merk belooft dat de nieuwe elektrische step voldoet aan alle hoge kwaliteitsstandaarden die je van een Nederlands product mag verwachten. Waaronder rubberen banden met goede demping. Maar het grootste voordeel is wat ons betreft toch wel dat we ermee de weg op mogen. Je bent goed zichtbaar op de SwheelS, want het is uitgerust met dubbele schijfremmen, ingebouwde remlichten, reflectoren en knipperlichten.

Waarom zijn de meeste elektrische steps niet toegestaan op de openbare weg?

Voordat je enthousiast je stepje bestelt volgt nog wat uitleg over de (enigszins) onduidelijke wetgeving. Elektrische stapjes worden door de Nederlandse wetgeving gezien als voertuig en moeten aan strenge eisen voldoen. En die eisen zijn in elk EU-land anders, daarom zie je ze al veel meer rijden in andere Europese steden. De e-step is een relatief nieuw vervoermiddel en daarom is er nog geen uniforme Europese wetgeving. Dat maakt het voor producenten lastig om goedkeuring te krijgen zodat ermee op de openbare weg gereden mag worden. In Nederland valt de e-step onder 'bijzondere bromfiets', net zoals de Segway. Onder die regels zijn er een aantal steps wel goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg.

Goed om te weten: met een step die maximaal 25 kilometer per uur gaat mag je rijden op het fietspad of een fietsstrook. Exemplaren die harder gaan volgen de regels van bromfietsers (en hiervoor moet je ook minimaal een bromfietsrijbewijs hebben). Op de stoep mag je dus sowieso niet rijden met de elektrische step. Lees meer over alle regels voor elektrische steps op deze website.

Vanaf eind augustus leverbaar

De maximale snelheid van de elektrische step is 25 kilometer per uur. Je vouwt de step gemakkelijk op, waardoor het echt een handzaam en relatief licht pakket wordt. In het stuur bevindt zich een smart lcd-scherm. Eind augustus worden de eerste e-steps geleverd. Het standaardmodel kost € 649,- in de pre-order.