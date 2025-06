Shokz lanceert OpenFit 2-serie: open-ear luisterervaring krijgt serieuze upgrade

Shokz OpenFit 2+: premium features, maximale vrijheid

De OpenFit 2+ voegt een aantal extra’s toe voor de echte liefhebber. Dolby Audio zorgt voor ruimtelijk geluid met meer diepte en detail. Een andere opvallende toevoeging is draadloos opladen. Leg de case eenvoudig op een Qi-lader en je bent snel weer opgeladen. De batterijduur is indrukwekkend: tot 48 uur in totaal, met 11 uur per lading.

Meer comfort, slimme bediening

Shokz heeft ook gekeken naar gebruiksgemak. Beide modellen hebben een vernieuwd bedieningssysteem met fysieke knoppen én touchbediening. Volume aanpassen, een nummer skippen of een gesprek aannemen doe je intuïtief. Dankzij het lichte ontwerp (slechts 9,4 gram per oordopje) en Ultra-Soft Silicone™ 2.0 voel je nauwelijks dat je ze draagt. Ideaal voor wie de hele dag in beweging is.

Verkrijgbaarheid en kleuren

Shokz OpenFit 2: zwart en beige – €189

Shokz OpenFit 2+: zwart en grijs – €199

Beide modellen zijn vanaf nu verkrijgbaar via nl.shokz.com en geselecteerde retailers.