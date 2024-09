Nothing Ear (Open) springt in het oog en om het oor

Nothing heeft een nieuw paar oordopjes aangekondigd en ditmaal gaat het voor een heel ander type oordop: eentje die zich buiten het oor bevindt. Het heeft een open design waardoor er niets in je oor gaat, maar er slechts tegenaan ligt.

Open oordopjes

We vragen ons af hoe zo’n oordopje klinkt als je er in de trein naar luistert: in hoeverre kan de hele coupé meegenieten van jouw muziek of podcast? En andersom: maar dat is natuurlijk juist het idee van open oordopjes: die zijn bedoeld voor mensen die graag willen luisteren naar de omgeving, terwijl ze ook muziek luisteren. Zoek je dan ook naar actieve noise cancelling, dan zijn dit niet de oordoppen voor jou. Wil je oordopjes graag lang in, dan is dit een goed type oordopje.

De Nothing Ear (Open) is 8,1 gram en biedt een batterijduur van 8 uur, maar 30 uur als je het laaddoosje af en toe gebruikt. Dankzij Bluetooth 5.3 moeten ze goed en zonder haperen verbinding maken met je telefoon. De IP-rating is IP54, dus een beetje stof en water moet geen probleem zijn voor deze oordopjes. De prijs is met 149 euro wel vrij flink. Nogmaals: deze oordopjes hebben geen ANC.