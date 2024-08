Nu verkrijgbaar: de OnePlus Open Apex Edition

OnePlus heeft de langverwachte OnePlus Open Apex Edition nu gelanceerd. De smartphone beschikt over een nieuwe kleurstelling en verbeterde prestaties, waaronder verbeterde opslag, AI-functies voor beeldbewerking en innovatieve beveiligingsfuncties. De OnePlus Open Apex Edition borduurt voort op de originele OnePlus Open, die in 2023 nog bekroond is tot ‘Foldable of the Year’.

Een opvouwbaar meesterwerk

De OnePlus Open Apex Edition is eerder deze maand uit de doeken gedaan en is een gloednieuwe uitvoering van de bekroonde OnePlus Open. De smartphone is gemaakt voor gebruikers die verlangen naar hoogwaardige prestaties en een gedurfd ontwerp kunnen waarderen. Zo beschikt de smartphone over een Crimson Red-kleurstelling. De OnePlus Open Apex Edition is beperkt verkrijgbaar in Europa, wat automatisch zorgt dat communityleden een stukje OnePlus-geschiedenis kunnen bezitten.

Het toestel beschikt over een geüpgradede 1 TB opslagcapaciteit, wat het dubbele is van het originele toestel, en 16 GB RAM om de snelste en soepelste gebruikerservaring in een vouwbare smartphone tot nu toe te garanderen. De OnePlus Open Apex Edition introduceert ook een VIP-modus, die de privacy verbeterd door de microfoon, camera en app-tracking uit te schakelen – dit alles door middel van de Alert Slider.

De OnePlus Open Apex Edition levert een gebruikerservaring van vlaggenschipniveau dankzij zijn Snapdragon 8 Gen 2-chipset en geavanceerde camerasysteem, allemaal verpakt in een nieuwe vegan lederen behuizing. Het toestel is per direct verkrijgbaar op oneplus.com en via Coolblue tegen een adviesprijs van € 1999,-