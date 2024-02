​OnePlus Watch 2: smartwatch met batterijduur van 100 uur

OnePlus heeft een nieuwe smartwatch aangekondigd. Het deed dit tijdens Mobile World Congress, een groot smartphone-evenement dat nu plaatsvindt in Barcelona. Het meest bijzondere aan het klokje is dat de batterij van 500 mAh wel vier dagen meegaat: op die manier hoeft hij niet steeds aan de oplader, wat we bijvoorbeeld bij Google Pixel Watch en Apple Watch wel vaak zien.

Het horloge is 1,43 inch en heeft een 466 x 466 AMOLED-scherm met een beschermlaag van saffierglas. Er zijn twee knoppen aanwezig, waarbij een lijkt te kunnen draaien, maar dat is een normale knop. Verder stuur je het apparaat aan met het touchscreen. Aan de binnenzijde zit een Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1-processor met een werkgeheugen van 2 GB en 32 GB opslag.

OHealth-app

Het horloge maakt via de OHealth-app connectie met je telefoon: dit moet wel een Android-toestel zijn. In de app en op het horloge zelf kun je verschillende gezondheidsgegevens aflezen, waaronder je hartslag, bloedsaturatie en het aantal stappen dat je hebt gezet. Je kunt je workoutsessies bijhouden met deze smartwatch en dankzij GPS hoef je je telefoon niet per se mee te nemen als je je hardloopronde wil vastleggen. Deze smartwatch kan bovendien goed tegen allerlei weersomstandigheden, dankzij zijn IP68-rating. Hij zou zelfs tegen minimumtemperaturen van -40 graden Celsius kunnen en zelfs tot 70 graden plus.

Je kunt meer dan 100 sporten trainen met deze watch, zoals skiën en tennis. Voor badminton kunnen zelfs de zwaaikracht en snelheid worden meegenomen. Voor hardlopers geldt dat grondcontacttijd, grondcontacttijd-balans en VO2 max kunnen worden bijgehouden. Daarnaast kun je rekenen op een gedetailleerde analyse van het slaapritme. De smartwatch kan je diepe slaap, lichte slaap en REM-slaap bijhouden en kan ook het snurkrisico aan je vertellen. Door de hartslagvariabiliteit bij te houden weet OnePlus met zijn horloge ook het stressniveau in de gaten te houden.

OnePlus Watch 2 is vanaf 4 maart verkrijgbaar voor een adviesprijs van 329 euro. De kleuren om uit te kiezen zijn zwart en grijs.