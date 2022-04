​Google Pixel Watch: dit is alles wat je moet weten

Het moest er toch eens van komen: een slim horloge van Google zelf. Google heeft al acht jaar een eigen smartwatch-besturingssysteem, dat sinds kort door een samenwerking met Samsung nieuw leven is ingeblazen. Daarnaast maakt Google wel hardware, zoals zijn smartphone Google Pixel. Nu komen die twee samen in een slim horloge: Google Pixel Watch .

Het horloge heeft een aanraakscherm, maar bevat ook 'gestures', waardoor je door slechts een gebaar te maken (zoals zwaaien) een ander nummer kan opzetten op Spotify. Daarnaast zou de gadget je kunnen helpen met het bijhouden van je slaap, waaronder het detecteren van slaap-apneu. Ook kun je het zuurstofgehalte in je bloed meten met het apparaat en je stressniveaus meten, wat welkom is, maar niet revolutionair.

Ook is het opgevallen (via 9to5Google ) dat er een nieuw ‘Horloges’-gedeelte is toegevoegd aan de Google Store. Op dit moment is het horloge bekend onder de werktitel Rohan, wat ofwel roodharig betekent, ofwel spiritueel. Voor zover we weten zitten er geen spirituele functies op, maar er is sowieso nog weinig bekend over wat de functies zijn. Wel draait het horloge op de nieuwste versie van het wearable-besturingssysteem van Google, Wear OS 3.

Google heeft dit zelf nog niet officieel aangekondigd, maar er zijn veel lekken die aantonen dat het er toch echt van komt. De lekker Evan Blass wist zelfs al zijn hand te leggen op een render van het uiterlijk van het horloge. Daarbij valt meteen iets op: het heeft geen vierkant klokje zoals het slimme horloge van Apple, maar een rond klokje. Extra rond zelfs, want door de afgeronde randjes lijkt het meer een grote druppel op je arm en is het niet een grote uitstulping zoals sommige andere slimme horloges.

De motor in het slimme horloge

Welke chip er in het apparaat zit, dat is nog onbekend. Google heeft een eigen chip gemaakt voor zijn Pixel-telefoons, maar Samsung heeft een eigen chip gemaakt voor zijn Galaxy Watch die draait op Wear OS 3. De verwachting is dat Google ofwel gaat voor de Samsung-chip, of toch naar Qualcomm stapt voor een ander model. In ieder geval zou er 32 GB geheugen op het apparaat zitten.

Tegelijkertijd heeft Google een andere troef in huis, want het heeft Fitbit gekocht. Fitbit is één van de grootste en bekendste merken in wearables en er zijn dan ook geruchten dat Pixel Watch veel Fitibit-mogelijkheden heeft. Het bekende stappentellen, maar ook een hartmonitor en integratie met de Fitbit-app. Hopelijk trekt Google meteen zijn eigen gezondheids-app mee, want als je nu je Fitbit wil synchroniseren met die app, dan is daar een aparte third party-app voor nodig.

De verwachting is dat het slimme horloge wordt aangekondigd tijdens Google I/O 2022, Google’s jaarlijkse presentatie over alles wat met Google te maken heeft. Dit vindt plaats op 11 mei aanstaande. Dat betekent echter niet dat het klokje dan al verschijnt: dat zou namelijk pas in oktober gebeuren.