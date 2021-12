De Google Pixel smartwatch gaat er wellicht toch komen

Geruchten dat Google zou werken aan een eigen Wear OS 3 smartwatch zijn niet nieuw. Deze week werden ze echter weer een stukje sterker door een artikel van Business Insider. Zij claimen gesproken te hebben met enkele, uiteraard verder anoniem gebleven, medewerkers van Google. In het kort: het wordt een ronde, randenloze, smartwatch die naast de bekende slimme horlogefuncties ook volgestopt wordt met fitness- en gezondheid features. Als we de geruchten mogen geloven, dan verschijnt deze smartwatch in 2022 in de winkels.

Google en Fitbit werken aan Watch

Gezien het feit dat Google enige tijd geleden smartwatchmaker Fitbit overnam, is het zeer aannemelijk dat de fitness- en gezondheidfuncties van de smartwatch van Fitbit afkomstig zullen zijn. Volgens de bron van deze nieuwe geruchten wordt het nieuwe slimme horloge, met de werknaam ‘Rohan’, echter geen Fitbit product. De naam is nog niet bekend, maar de ontwikkeling is mede in handen van de Pixel divisie van Google. Met andere woorden, de naam Pixel Watch zou dus niet zo gek zijn.

The Verge weet nog te vertellen dat het slimme horloge van Google een directe concurrent moet worden van de Apple Watch. Mede daarom zou het prijskaartje ook gepeperder worden dan die van de gemiddelde Fitbit.

Wear OS 3

Verder wordt ook aangenomen dat de Google smartwatch uitgerust zal worden met de nieuwste versie van Android Wear, Wear OS 3 genaamd. Die versie van het smartwatch besturingssysteem wordt op dit moment alleen nog gebruikt door Samsung, voor de Galaxy Watch 4, maar is door de Koreaanse fabrikant wel overgoten met een eigen UI-sausje.

Zoals gezegd, geruchten over een Pixel smartwatch van Google doen al veel langer de ronde. In april wijdde Front Page Tech een elf minuten durende video aan het onderwerp.