​Google’s vernieuwde Wear OS 3 is voor veel wearables ongeschikt

Google en Samsung kondigden maanden geleden aan dat ze samen gingen werken om Wear OS en Tizen samen te laten smelten. Heel positief, want twee techgrootheden weten meer dan één. Bovendien zouden hierdoor veel wearables weer van nieuwe software worden voorzien. Dat was de gedachte, want nu blijkt dat Google’s Wear OS 3-updateplannen een heleboel wearables overslaan.

Snapdragon Wear 3100 Veel smartwatches maken gebruik van Snapdragon Wear 3100. Meerdere Fossil Gen 5-horloges, Skagen Falster 3 en Moto 360 derde generatie. Echter is die chip zo langzaam, dat hij de update van Wear OS waarschijnlijk niet aankan. Het vernieuwde Wear OS, dat Wear OS 3 gaat heten, is de eerste grote update sinds 2018. Er is dus veel tijd overheen gegaan en daar horen de nodige innovaties bij, die oude tech niet kan bijbenen. Wil je graag een Fossil-smartwatch gebruiken met Wear OS 3, dan betekent dat dat je even moet afwachten. Fossil is van plan om later dit jaar nieuwe smartwatches uit te brengen met daarin Snapdragon Wear 4100, de system on a chip die wel is gemaakt om met de flinke update overweg te kunnen. De update zal overigens niet betekenen dat de apparaten die niet van de chip gebruikmaken compleet waardeloos worden. Ze worden alleen niet van een grote update voorzien, waardoor ze snel verouderen.

De trailer van de aankondiging van Android Wear (nu Wear OS) in 2014.

Wear OS Naast Fossil, Skagen en Motorola zijn er ook veel designermerken die Wear OS gebruiken, zoals Louis Vuitton. Nu zijn zulke designerartikelen vaak sowieso wel waardevol, omdat ze door het ontwerp en merk hun waarde niet of nagenoeg niet verliezen, maar ook een smartwatch als Louis Vuitton Tambour Horizon tweede generatie en Montblanc Summit 2 missen straks die belangrijke update. Die apparaten worden hierdoor eerder een soort verzamelitem dat niet per se meer gedragen wordt als smartwatch, maar eerder als sieraad. Als je dus één van de gelukkigen bent met die Tag Heuer Super Mario-watch die laatst is verschenen, dan moet je er rekening mee houden dat hij bij de Wear OS 3-update niet wordt meegenomen. Hoewel het een domper zal zijn voor veel mensen die heel bewust voor het Android-gebaseerde Wear OS hebben gekozen, is het niet heel onredelijk van Google. Qualcomms Snapdragon Wear 3100 is al drie jaar oud en de meeste apparaten worden ongeveer al na twee jaar niet meer volop geüpdate. Gelukkig werken veel smartphonemakers eraan om dat wel te doen. Zeker na druk van consumentenorganisaties hebben bijvoorbeeld OnePlus en Samsung aangegeven smartphones van drie Android-updates te voorzien. Het is te hopen dat Wear OS na veel jaren stilstand weer wat meer gaat leven, maar ook bij wearables zouden consumenten er baat bij hebben dat dit soort updatebeloftes worden gedaan.