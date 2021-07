​Steeds meer telefoonmakers verbeteren hun updatebeleid

Als je een telefoon koopt, check je dan wat een telefoonmerk eigenlijk belooft qua updates? Vind je het belangrijk dat een telefoon sowieso nog wel vier jaar wordt geüpdate, of ben jij met een minimale twee jaar ook tevreden? Steeds meer mensen lijken zich daarmee bezig te houden, want steeds meer telefoonmakers passen hun beleid in positieve richting aan. OnePlus is de nieuwste in de rij die zijn updatebeleid verbetert.



Updatebeleid OnePlus

OnePlus, dat ondertussen half opgaat in Oppo, heeft besloten om zijn duurdere toestellen langer van software-updates te voorzien. Heb je een OnePlus 9 (Pro) of OnePlus 8 (Pro/8T) in je bezit, dan ontvang je drie grote Android-updates: die naar Android 12, dan Android 13 en uiteindelijk ook nog Android 14. Op dit moment draaien deze toestellen op Android nummer 11. Android 12 wordt later dit jaar verwacht.

Naast updates van het besturingssysteem heeft OnePlus ook een andere belangrijke belofte gedaan. Het heeft toegezegd de duurste toestellen vier jaar lang te voorzien van beveiligingspatches. Het is goed nieuws voor de klanten van OnePlus, want eerder was het beleid om twee grote Android-updates te doen en drie beveiligingspatches. Nu is is dat voor beiden één extra. Heb je een OnePlus 7 (Pro) of ouder, dan geldt het eerdere updatebeleid, dus twee Android-updates en drie jaar beveiligingsupdates. OnePlus Nord en Nord CE krijgen twee Android-updates en drie jaar beveiligingsupdates.