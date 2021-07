​De officiële Super Mario-smartwatch kost 1.800 euro

Je moet wel heel veel van Mario houden om deze investering te doen, maar er zijn mensen die duurdere horloges in huis hebben. Het Zwitserse Tag Heuer heeft een smartwatch ontwikkeld geheel in het thema van Mario.

Tag Heuer De besnorde loodgieter maakt het normaal wat zakelijke Tag Heuer een stuk vrolijker, al is het ook weer geen Flikflak-achtig kinderhorloge. Het is nog steeds de Nintendo-mascotte, maar tegelijkertijd ook een heel stijlvol armklokje: en nog slim ook. De Tag Heuer x Super Mario Limited Edition is een variant op de bekende Tag Heuer Connected. Dit is de gewone smartwatch van het luxe merk. Dit in samenwerking met Nintendo gemaakte horloge heeft overigens wel een fiks prijskaartje, je betaalt niet zo heel veel meer voor Mario. De gewone Tag Heuer Connected heeft een adviesprijs van ongeveer 1.500 euro. Voor ongeveer driehonderd euro extra heb je dus de variant met een -afhankelijk van je keuze- vrolijke Mario in je scherm, veel blauw en rood (waar is het Luigi-groen?) en grappige gamedetails. Zo zijn de nummers 15 en 45 op de buitenrand geen cijfers, maar een paddestoel en een onoverwinnelijkheidsster.

Super Mario Het bedrag dat je extra betaalt is wel puur voor de cosmetische eigenschappen van het horloge, want verder is de basis de Connected. Tenminste, twee dingen zijn wel nieuw: er zijn nieuwe watchfaces en er zit een beloningssysteem in via gamification. Kortom: zet je voldoende stappen, dan krijg je daar een grappige beloning voor. Klinkt top, maar er worden ook kanttekeningen geplaatst bij de keuze van Tag Heuer om een horloge als basis te gebruiken dat al verscheen begin 2020. Connected maakt gebruik van de Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Aangezien we inmiddels bij de 4100 zijn, is dat vrij oud. Zeker omdat het apparaat ook nog gebruikmaakt van Wear OS. Nu Google met Samsung een nieuw besturingssysteem maakt voor wearables, is ook dat besturingssysteem dus wel ietwat gedateerd aan het raken. Op zich kan het nog wel, maar als je een smartwatch voor zo’n flink bedrag koopt, dan is het wel fijn als hij ook toekomstbestendig is.

Limited Edition Deze Mario-smartwatch heeft een 454x454 OLED-display met saffierglas, dankzij de slimme achterkant kan het apparaat je hartslag meten. Het apparaat heeft een waterresistentie van 5 ATM, plus hij kan gebruikmaken van WiFi en GPS. Tag Heuer belooft een batterijduur van 20 uur. Wil je er eentje, dan moet je niet te lang nadenken: vanaf 15 juli is hij beschikbaar via de website van het merk en bepaalde boetiekjes. Er worden er maar 2.000 gemaakt, dus verzamelaars zullen hier waarschijnlijk wel een exemplaar van willen inslaan. Hij zal dankzij de smart-eigenschappen alleen niet zo goed oud worden als bijvoorbeeld een Rolex. Aan de andere kant gaat Mario ook nog steeds mee, dus dat zal waarschijnlijk over twintig, dertig jaar niet anders zijn.