​Google kondigt officieel de nieuwe Pixel 6 en Pixel 6 Pro aan

Ze verschijnen later dit jaar, maar Google heeft ze alvast aangekondigd. De nieuwe Pixel 6 en Pixel 6 Pro zijn in aantocht en komen in opvallende -en tegelijkertijd pastel- kleuren. Verder weten we qua specificaties nog weinig van de telefoons, maar wel dat er een chip in zit die door Google zelf is gebakken.



Tensor-chip van Google

Het gaat om de Tensor-chip die in beide toestellen voorkomt en door Google zelf is ontworpen. Het heeft er vier jaar over gedaan om deze chip te ontwikkelen en hij is speciaal gemaakt voor Pixel-telefoons. Op die chip is ook beveiligingskern Titan M2 te vinden, die is gemaakt om de hardware veilig te stellen. Tensor is een chip die het bijvoorbeeld mogelijk maakt om veel meer te doen met taal. Denk daarbij aan vertalingen, dicteren, ondertitelen, maar ook spraakopdrachten. Dat belooft wat, want het zou zomaar kunnen dat Google meer wil doen met zijn Google Assistent, de spraakassistent van het bedrijf.