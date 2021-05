Google kondigt ‘per abuis’ nieuwe Pixel Buds headset aan

Google staat, als we de geruchten en een ‘foutje’ van het bedrijf mogen geloven, op het punt nieuwe draadloze oortjes te lanceren, de Pixel Buds A-series. De eerste berichten over nieuwe draadloze oortjes doken enkele weken geleden al eens op. Gisteren heeft gedurende een minuut of tien een tweet met daarin een foto en informatie over de nieuwe Pixel Buds op de tijdlijn van @Android gestaan, zo meldt 9to5Google.

Pixel Buds met Fast Pair

De tweet werd dus snel weer verwijderd, maar niet voordat daarvan een screenshot gemaakt kon worden. ‘Gelukkig hebben we de foto’s dus nog’. Daarop is de zien dat de nieuwe Pixel Buds oortjes compatible zijn voor toestellen die minimaal op Android 6 of nieuwe draaien. Bovendien zouden de Pixel Buds A-series ook uitgerust zijn met een verbeterde Fast Pair functie, voor een nog snellere en soepele draadloze koppeling door middel van een pop-up en verbindingsknop.