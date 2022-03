Slimme horloges: wat is Wear OS en wat kun je ermee?

Sinds Google Fitbit heeft overgenomen, is de hoop (en de belofte trouwens ook) dat Fitbit met wearables op de markt komt die op Wear OS draaien, in plaats van Fitbits eigen besturingssysteem. Echter bleek dit weekend dat de kans klein is dat de aankomende Fitbit-gadgets al worden voorzien van Wear OS. Is dat slecht nieuws? Dit is wat Wear OS is.

Binnen het besturingssysteem kun je apps downloaden zoals je ook op je telefoon zou doen. Denk bijvoorbeeld aan Uber, Telegram en Strava. Je kunt echter niet alle apps zomaar downloaden, want er moeten wel speciale varianten voor wearables worden gemaakt. Wel download je ze ook uit de Play Store. Het is mogelijk om dat direct vanaf je horloge te doen, maar het kan ook via je smartphone. De link met je smartphone is sowieso wel belangrijk, want hierdoor kun je bijvoorbeeld notificaties en belletjes van je telefoon ontvangen op je smartwatch.

Wear OS is het besturingssysteem van Google, dat eerder bekend was als Android Wear. Het bedrijf is sinds kort met Samsung gaan werken aan Wear OS, om het beter bestand te maken tegen Apple Watch, dat op het besturingssysteem van Apple draait. Wear OS is een besturingssysteem gebaseerd op Android en de nieuwste versie, Wear OS 4, is op dit moment nog maar op één systeem te vinden: Samsung Galaxy Watch 4 .

Fitbit

Er zit ook een Google Assistent ingebouwd in Wear OS, waardoor je bijvoorbeeld in de auto handsfree je apparaat kunt bedienen. Het voordeel is dat je je horloge op die manier ook kunt koppelen aan je Google Home, waardoor je je smarthome-apparaten kunt aansturen door even tegen je pols te praten. Daarnaast hebben slimme horloges met Wear OS de mogelijkheden die je gewend bent van fitnesstrackers: ze helpen je je slaap bijhouden, maar ook of je hebt hardgelopen of gewandeld, of een heel andere sport hebt gedaan. Vaak kan het horloge dit zelf al herkennen door veranderingen in je hartslag of een flinke toename in het aantal stappen.

Klinkt duidelijk en goed, maar er kleven ook nadelen aan Wear OS. Zo is het veel uitgebreider dan het besturingssysteem dat je op Fitbits kunt vinden. Dat van Fitbit is onder andere ontwikkeld om zo lang mogelijk mee te gaan qua batterij, terwijl Wear OS wel wat meer vraagt van je accu (meer zoals een telefoon ook zou doen). Het hangt natuurlijk wel af van hoe je het systeem gebruikt, maar je ziet dit bijvoorbeeld ook bij Apple Watch: die gaat lang niet zo lang mee als een Fitbit of Garmin smartwatch. Je kunt ongeveer 24 uur vooruit met Wear OS maar dan houdt het wel op.