Samsung Galaxy Watch4 ontworpen om je gezondheid te monitoren

Samsung zet bij de introductie van de nieuwe Galaxy Watch4 en Galaxy Watch4 Classic vol in op health features. Dat is niet vreemd want vrijwel alle wearables & smartwatches doen dat. De vraag die je aan jezelf moet stellen voordat je uiteindelijk je keuze maakt is: Koop je vooral op design en lifestyle of zoek je echt naar tools om je gezondheid te monitoren? Uiteindelijk wil je als je een wearable of smartwatch 24/7 gebruikt ook het liefst een fraai exemplaar om je pols hebben.

Galaxy Watch4 en Galaxy Watch4 Classic

Samsung heeft speciaal voor zijn nieuwe serie smartwatches de Galaxy Watch4 en Galaxy Watch4 Classic een eigen operating systeem Wear OS (powered by Samsung) en de One UI Watch gebruikersinterface ontwikkelt. Die moeten je helpen om meer inzicht te krijgen in je gezondheid en je fysieke inspanningen.

De Galaxy Watch4 moet het vooral hebben van de functionaliteit en heeft een redelijk vergelijkbaar design t.o.v. andere populaire wearables. De Galaxy Watch4 Classic heeft een fraai ontworpen klassiek design waardoor de smartwatch oogt als een normaal polshorloge. Beide smartwatches zullen net als bij de foldable smartphones de Z Fold3 en Z Flip3 een eigen doelgroep krijgen. Samsung maakt wat functionaliteit betreft geen onderscheid in beide smartwatches. Uiteraard is er wel een prijsverschil maar dat is minder groot als dat je zult verwachten als je beide slimme horloges ziet.