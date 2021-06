Samsung lanceert deze zomer twee nieuwe smartwatches

Waar ze het wel over eens zijn is het feit dat Samsung twee nieuwe slimme horloge modellen gaat presenteren. De Galaxy Watch 4 verschijnt in een 42 en 46 millimeter uitvoering terwijl de Galaxy Active Watch 4 met 40 en 44 millimeter iets compacter is.

Deze zomer zal Samsung, als we de geruchten mogen geloven, een tweetal nieuwe smartwatch modellen aan de wereld tonen. Verschillende notoire ‘lekbronnen’ zijn het echter niet eens wanneer de nieuwe wearables gepresenteerd gaan worden. De een spreekt over 11 augustus als de dag dat de nieuwe slimme horloges al in de winkel zullen verschijnen.

Bloedsuikergehalte meten

In eerdere, Koreaanse, geruchten werd ook al gespeculeerd over een nieuwe functie van de nieuwe smartwatches, het meten van het suikergehalte in het bloed. Daarmee zouden de nieuwe slimme Samsung horloges een interessant alternatief kunnen zijn voor diabetici die nu nog meerdere keren per dag via een prik in de vinger en een glucosemeter hun bloedsuiker moeten controleren.

De vraag is dan wel, net als dat bij andere ‘medische’ functies het geval is, in hoeverre de meetwaarden overeenkomen met de werkelijkheid. Of, anders gezegd, hoe nauwkeurig zijn de meetwaarden. Voor smartwatches die de hartslag meten, in staat zijn een hartfilmpje (ECG) te maken of het zuurstofgehalte van het bloed (SpO2) te meten geldt dat de meetwaarden hooguit een indicatie geven en niet als ‘hard medisch bewijs’ kunnen (mogen) dienen.

Dat neemt niet weg dat ook die indicatie zeer waardevol kan zijn bij het vroegtijdig ontdekken van gezondheidsproblemen bij de drager van de watch die aan de hand van die indicatie tijdig contact kan opnemen met een (huis)arts.