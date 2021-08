Aankomende Fossil-smartwatch Gen 6 heeft nieuwe Wear OS

Wear OS wordt helemaal vernieuwd en daarvoor werkt Google samen met Samsung. Eén van de bekendste smartwatchlijnen die van Wear OS gebruikmaakt is Fossil Gen. De allernieuwste gen van de Gen-lijn, dat is nummer 6 en die is de eerste van Fossil met het nieuwe Wear OS. En de eerste met de Snapdragon 4100 Plus-processor.



Qualcomm Snapdragon Wear 4100+

Het is nog niet officieel, want het is slechts een lek, maar WinFuture zag bij een webwinkel een afbeelding en informatie staan over Fossil Gen 6. Het gaat om de nieuwe smartwatch van Fossil. Voor het eerst heeft het merk een Qualcomm Snapdragon Wear 3100 Plus-processor, die nog niet in heel veel tech te vinden is.

Het horloge heeft een 1,28 inch OLED-display in de bekende ronde vorm van Fossil. Hij meet 416 x 416 en wordt beschikbaar in twee groottes: 42 millimeter en 44 millimeter. Het interne geheugen is 8 GB en er zit GPS-ondersteuning op. Je kunt met deze smartwatch waarschijnlijk geen hartfilmpjes maken zoals met Apple Watch, maar wel je hartslag, zuurstof in het bloed en fitness-activiteiten meten. De smartwatch heeft een wat kortere batterijduur dan veel andere smartwatches: elke 24 uur moet hij wel even worden opgeladen.