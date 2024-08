De OnePlus Open Apex Edition komt in nieuwe kleurstelling

OnePlus heeft begin augustus de OnePlus Open Apex Edition onthuld. Deze smartphone beschikt over een nieuwe kleurstelling: Crimson Shadow, en wordt op 7 augustus gelanceerd.

Foldable of the Year

In 2023 werd de originele OnePlus Open nog bekroond tot ‘Foldable of the Year’ dankzij zijn ongekende vlaggenschipervaring. De OnePlus Open Apex Edition legt de lat nu nog hoger met verbeterde opslag, AI-functies voor beeldbewerking en innovatieve beveiligingsfuncties. De Apex Edition is meer dan alleen een update; OnePlus bevestigt hiermee zijn positie in de huidige markt van opvouwbare smartphones.