OnePlus werkt samen met Pixelworks voor de ultieme game-ervaring

OnePlus gaat samenwerken met Pixelworks, een toonaangevende leverancier van visuele verwerkingstechnologieën. De Pixelworks X7 Independent Visual Processor gaat samen met de IRX-oplossing van het bedrijf onderdeel uitmaken van de aankomende OnePlus 12, die vanaf 23 januari 2024 verkrijgbaar is.

Pixelworks X7



Toevoeging van de X7 stelt de OnePlus 12 in staat om krachtige 3D-rendermogelijkheden en nog mooiere visuele effecten te bieden. Hetgeen moet resulteren in een realistisch, boeiend en ongelooflijk soepele game-ervaring op het nieuwste vlaggenschipmodel.

OnePlus en Pixelworks delen dezelfde visie om de grenzen van innovatie te verleggen, met name bij mobiele game-ervaringen. Met de integratie van de Pixelworks X7 Independent Visual Processor zetten beide merken een aanzienlijke stap voorwaarts als het gaat om beeldkwaliteit bij een hoge resolutie. De vooruitgang draagt eveneens bij aan uitzonderlijke gameprestaties op een mobiel apparaat.

"We zijn vereerd om onze samenwerking met Pixelworks voort te zetten en de X7 Independent Visual Processor naar de OnePlus 12 te brengen", aldus Kinder Liu, President en COO van OnePlus. "Ter ere van het tienjarig bestaan van OnePlus is de OnePlus 12 aangekondigd. Dit is een meesterwerk dat tien jaar aan technologische innovaties bevat en een ware vlaggenschip-ervaring biedt. Centraal daarin staan de volledig meeslepende visuals van de eersteklas display, die de ongelooflijke synergie met Pixelworks laat zien. We kijken ernaar uit om verdere mogelijkheden te verkennen om de mobiele game-ervaring voor onze gebruikers te verbeteren."

HyperRendering-functie



De HyperRendering-functie op de OnePlus 12 wordt dankzij de samenwerking volledig ingezet om het concept van 'immersive gaming' opnieuw vorm te geven. De integratie van de toegewijde X7 Independent Visual Processor van Pixelworks stelt de OnePlus 12 in staat om 2K-superresolutie te leveren met opmerkelijke efficiëntie. Dit omvat een bewegingskwaliteit van 120 fps, ultralage latency van slechts 10 ms in combinatie met onmerkbare frame-interpolatie, intelligente realtime kleurkalibratie en meer. Hierdoor kunnen levensechte visuals met gedetailleerde nuances volledig worden gepresenteerd op de OnePlus 12.

"We zijn verheugd om met OnePlus te werken aan een meeslepende mobiele game-ervaring die uitstekende grafische kwaliteit biedt aan zijn gebruikers", zegt Ting Xiong, President van Pixelworks China. "Als IRX-gecertificeerde smartphone, belichaamt de OnePlus 12 de voordelen van de diepgaande displaytechnologieën, renderingsversnellingsoplossin gen, evenals expertise in gameprestaties en beeldkwaliteitafstemming van Pixelworks."

Never Settle

OnePlus blijft zich middels de samenwerking met Pixelworks inzetten om zijn gebruikers een ultieme mobiele game-ervaring te bieden. Hiermee bevestigt het zijn voortdurende zoektocht naar innovatie in de wereld van mobiele technologie.