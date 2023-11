De OnePlus 12 krijgt zijn inspiratie uit de natuur

Hoe dan ook, in een bijna anderhalve minuut durende teaser video van het toestel, probeert de fabrikant te laten zien dat de OnePlus 12 zijn inspiratie uit de natuur haalt. De video begint dan ook met natuurbeelden en natuurgeweld… van besneeuwde bergtoppen tot en met vulkaanuitbarstingen en onweersstormen. Daarmee rijst de vraag of de OnePlus 12 de wereld gaat bestormen of het een regelrechte (natuur)ramp wordt. Tsja, die analogie heeft OnePlus met deze video toch echt aan zichzelf te danken. Enfin, voordat het toestel in beeld komt, krijgen we nog een aantal mensen voorgeschoteld die midden in de natuur staan. Na iets meer dan een minuut komt dan de OnePlus 12 in beeld.

Smartphone fabrikanten moeten steeds bijzondere dingen bedenken om hun steeds meer op elkaar lijkende toestellen ‘unieke selling points’ mee te geven. Dat resulteert vaak in de meest bizarre, wollige en vaak nietszeggende beschrijvingen van zogenaamd nieuwe technologieën. Samsung en Apple zijn daar meesters in, maar ook de concurrentie kan er wat van.

Uiterlijk niet veel veranderd

Uiterlijk lijkt de OnePlus 12 zoals hij in deze video te zien is, veel op zij voorganger, de OnePlus 11. Ook het nieuwe model heeft een relatief grote camera-unit op de achterzijde. Daarin is plaats voor de drie camera’s en in ieder geval een LED-flitser.

Dat kan een dual-LED zijn – er zit naast de lichte LED namelijk nog iets – maar mogelijk ook nog een vierde (ToF of diepte?) sensor. Een van de camera’s zo in ieder geval voorzien zijn van een periscopische telelens zoals we die enkele jaren geleden ook al in enkele Huawei toestellen zagen opduigen, voor meer optische zoom mogelijkheden.

Sinterklaaskado?

Het is al bekend dat de OnePlus 12 vlak voor Sinterklaas gepresenteerd wordt, op 4 december. Dat is overigens precies een maand eerder dan zijn voorganger. Waarschijnlijk wil OnePlus, zoals bijna alle (grote) smartphone fabrikanten ook een eigen lanceermoment kiezen, en de eerste week van januari staat zoals altijd in het teken van de CES in Las Vegas. Dan willen introducties van nieuwe producten – en zeker smartphones – nog wel eens ondersneeuwen in al het andere tech-geweld.

Hoewel de OnePlus 12 dus al voor Sinterklaas het daglicht ziet, is het nog maar de vraag of hij ook al in de schoen, of zelfs onder de Kerstboom verwacht mag worden. Doorgaans kiest de fabrikant namelijk ervoor haar nieuwste vlaggenschip eerst in eigen land op de markt te brengen, voordat de rest van de wereld en Europa aan de beurt zijn.