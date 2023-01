​OnePlus 11 5G komt eerst in China op de markt

OnePlus kondigde gisteren de komst aan van 2 nieuwe vlaggenschipproducten in China: de OnePlus 11 5G-smartphone en de OnePlus Buds Pro 2-oordopjes. Ze komen op 9 januari 2023 beschikbaar in China. Voor de wereldweide lancering moeten we nog even wachten tot 7 februari 2023, de smartphone en de oortjes worden dan samen met andere producten op de markt gebracht.