De OnePlus 12 heeft het daglicht gezien

Het was al aangekondigd dat OnePlus vandaag haar nieuwste vlaggenschip smartphone zou onthullen. In een teaser video lichtte de fabrikant een week geleden al een tipje van de sluier van de OnePlus 12 op. Het toestel zou zijn inspiratie uit de natuur hebben gehaald. Welnu, kijkend naar de specs van de OnePlus 12 is daar zo op het eerste gezicht niet veel van te zien.

Inspiratie uit de natuur?

Of het moet de ‘bosgroene’ kleur zijn waarin het toestel onder andere verkrijgbaar zal zijn, samen met een nieuwe touchscreen techniek die het mogelijk maakt om het toestel ook in de regen te kunnen blijven bedienen. Overigens is de OnePlus 12, in tegenstelling tot veel van zijn concurrenten, niet zo heel erg waterdicht. Met zijn IP65 certificatie kun je er maximaal 12,5 liter water per minuut over ‘gieten’ – wat toch wel een flinke tropische regenbui is, maar als je er mee gaat zwemmen, dan moet je niet dieper duiken dan drie meter.

Hoe dan ook, vergeleken met zijn voorganger heeft de nieuwe OnePlus met name meer werkgeheugen en een grotere accu, van 5400 mAh, gekregen. Dat laatste zou je dan weer kunnen uitleggen dat je er langer mee in de natuur kunt vertoeven voordat je naar een stopcontact moet lopen.

Nieuw, of terug van weggeweest, is ook de draadloze oplaadfunctie. Wanneer je hem aan de bekabelde lader met de juiste USB-C kabel hangt, dan wordt het toestel, dankzij een laadcapaciteit van 100 Watt, binnen een half uur volledig opgeladen. Draadloos opladen (maximaal 50 Watt) duurt ongeveer dubbel zo lang. Ook kun je met de OnePlus 12 andere gadgets draadloos opladen (10 Watt maximaal)