​OnePlus introduceert OnePlus Buds Pro: ogen luxer dan AirPods

OnePlus Buds Pro

De OnePlus Buds Pro zijn volgens de smartphonemaker de meest innovatieve audio-gadget van OnePlus ooit. Het is de derde keer dat OnePlus met oordopjes komt en het lijkt in design iets meer tegen Apple aan te schuren. We zien geen rood meer, wat wel dé kleur is van OnePlus: het logo dat op de witte case prijkt is zilverkleurig.

Qua technologie bevatten de OnePlus Buds Pro noise cancellation. Het is echter ‘smart adaptive’, waardoor het zich volgens OnePlus aanpast aan waar je bent. Omgevingsgeluid kan tot 40 decibel worden weggefilterd. De oordopjes hebben drie microfoons om dat geluid op te vangen en Dolby Atmos-ondersteuning. Wat echter vooral opvalt is de batterijduur: als je de oordopjes af en toe in de opgeladen case doet, dan kun je er tot 38 uur audio mee luisteren. Heb je de case niet bij je, en zijn de oordopjes volledig opgeladen, dan kunnen ze wel 5 uur mee met noise cancellation en 8 zonder. Ook is Warp Charge toegevoegd, zodat je in 10 minuten opladen al 10 uur kan luisteren.