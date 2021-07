​OnePlus komt inderdaad met OnePlus Nord 2 5G

Het is officieel bevestigd, OnePlus heeft inderdaad een nieuw toestel in de maak. Het gaat om OnePlus Nord 2 5G, zo schrijft het in een persbericht. Het is interessant nieuws, omdat dit de eerste smartphone is met daarin de nieuwe Mediatek Dimensity 1200 AI-processor.

Helemaal nieuw is de processor niet, maar het is wel een aangepaste versie van een processor die we vaker in apparaten hebben gezien. Hij brengt een heleboel nieuwe mogelijkheden met zich mee voor de OnePlus Nord 2. Het gaat dan vooral om verbeteringen op het gebied van het scherm, gamen en fotografie.

AI Color Boost Het scherm wordt verbeterd dankzij de AI Color Boost-technologie van de chip. Hierbij wordt kunstmatige intelligentie gebruikt om de context te begrijpen van wat er op het beeld te zien is. Zo wordt automatisch een normaal dynamisch bereik omgezet in een hoog dynamisch bereik. Er is naast AI Color Boost ook AI Resolution Boost, dat vooral interessant is bij het gebruiken van social media. Het zet je videoresolutie op socials automatisch om naar HD. Ook wordt er rekening gehouden door de lichtomstandigheden om het display zo goed mogelijk in te zetten. Wat betreft gaming schrijft OnePlus dat er low latency is, dus minder haperingen, een beter warmtemanagement (iets waar OnePlus-toestellen zeer gevoelig voor zijn) en een slimmer energieverbruik. Een hogere verversingssnelheid behoort bij sommige games ook tot de mogelijkheden.

OnePlus Nord 2 5G De meest interessante vernieuwing is waarschijnlijk wat de processor kan doen voor je foto’s. Met AI Photo Enhancement worden 22 fotoscenario’s ingezet om betere kleuren en contrast te maken per foto. Video’s hebben ook zo’n soort modus, maar dan met realtime live HDR-effecten, die positieve invloed moeten hebben op de kleuren, de schaduwen en de highlights. Het is nog onbekend wanneer OnePlus Nord 2 5G wordt onthuld of wat hij gaat kosten. In principe zijn de Nord-toestellen vaak wat lager in prijs dan de vlaggenschepen van het Chinese merk. Het is in ieder geval wel een OnePlus-toestel, dus geen Oppo, ondanks dat OnePlus enige tijd geleden heeft aangekondigd gedeeltelijk op te gaan in Oppo.