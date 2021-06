​Gerucht: OnePlus komt met budgetsmartphone genaamd Nord CE 5G

Het idee is dat OnePlus bij dit toestel heeft gekozen voor een design met als doel de telefoon terug te brengen naar alleen de belangrijkste zaken. Oliver Zhang van OnePlus heeft tegen TechRadar gezegd: “Je ziet veel telefoons in het middensegment met enorm overdreven specificaties."

Er zijn renders, er zijn tweets en er lekt vanalles uit over de nieuwe telg in de OnePlus-familie . Het gaat ditmaal om een budgettelefoon genaamd Nord CE 5G, waarbij CE staat voor Core Edition, oftewel: de kerneditie. Met andere woorden: de uitgeklede editie.

Beetje overdreven

Het lijkt bewust te zeggen dat het middensegmenttelefoons ziet met overdreven specificaties, en niet ‘andere’ middensegmenttelefoons, want OnePlus heeft er zelf ook een handje van dingen te overdrijven. Denk bijvoorbeeld aan hoe het eerst meende dat het geen geld wilde uitgeven aan de tests voor de bekende IP-rating, omdat het dat niet aan klanten wilde doorberekenen.

Volgens OnePlus was een video waarin een toestel in een bak met water viel voldoende. Een geweldig statement, ware het niet dat datzelfde OnePlus niet al te lang daarna alsnog een telefoon uitbracht met die IP-rating. Bovendien heeft de originele OnePlus Nord ook aardig wat overdreven snufjes, waaronder de quad-camera.



Gelekt

In de nacht van donderdag op vrijdag wordt het toestel om 4 uur ‘s morgens Nederlandse tijd onthuld. Er zijn hier en daar al wat lekken gezien, onder andere door Evleaks die diverse foto’s en zelfs een video plaatste. Evleaks is een bekende en betrouwbare bron. Bovendien heeft OnePlus vaker last van enorme lekken, waardoor de kans groot is dat we te maken hebben met echte beelden van de smartphone.

Als dat zo is, dan is het een telefoon met een 64 megapixel hoofdcamera, een dikte van 7,9 millimeter en een 3,5mm port (waarmee je bedrade oordopjes kunt aansluiten).





